Китай помогает поставлять иностранные автомобили в Россию, обходя санкции, - Reuters

Десятки тысяч иностранных автомобилей попадают в Россию через Китай по схеме так называемого "серого импорта".

По данным агентства, новые автомобили с нулевым пробегом регистрируют как "подержанные", после чего поставляют в РФ. Такой механизм позволяет обходить ограничения многих автопроизводителей на экспорт новых машин в Россию. Большинство из них производят на заводах иностранных компаний в Китае или импортируют в КНР из других стран.

Reuters цитирует директора по продажам московского дилерского центра Panavto-Zapad Дмитрия Зазулина, который отметил, что россияне часто стремятся покупать автомобили западных марок, однако сейчас "мы можем завозить их только через сторонние каналы".

В BMW заявили, что компания "строго выступает против любого потенциального экспорта транспортных средств в Россию", однако если автомобили попадают в РФ через "серый рынок", то "это происходит за пределами нашей сферы влияния, а также прямо против нашей воли".

По данным Reuters, половина из почти 130 тысяч иностранных автомобилей, проданных в России в 2025 году, были произведены и поставлены из Китая. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Китай передал в РФ около 700 тысяч автомобилей. Среди брендов - Toyota, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda.

