Китай допомагає постачати іноземні авто в Росію, обходячи санкції, - Reuters

Десятки тисяч іноземних автомобілів потрапляють до Росії через Китай за схемою так званого "сірого імпорту".

Про це пише Reuters,передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, нові автомобілі з нульовим пробігом реєструють як "уживані", після чого постачають до РФ. Такий механізм дозволяє обходити обмеження багатьох автовиробників щодо експорту нових машин до Росії. Більшість із них виробляють на заводах іноземних компаній у Китаї або імпортують до КНР з інших країн.

Reuters цитує директора з продажу московського дилерського центру Panavto-Zapad Дмитра Зазуліна, який зазначив, що росіяни часто прагнуть купувати автомобілі західних марок, однак зараз "ми можемо завозити їх тільки через сторонні канали".

У BMW заявили, що компанія "суворо виступає проти будь-якого потенційного експорту транспортних засобів до Росії", однак якщо автомобілі потрапляють до РФ через "сірий ринок", то "це відбувається за межами нашої сфери впливу, а також прямо проти нашої волі".

За даними Reuters, половина з майже 130 тисяч іноземних автомобілів, проданих у Росії у 2025 році, були вироблені та поставлені з Китаю. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Китай передав до РФ близько 700 тисяч автомобілів. Серед брендів - Toyota, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche та Skoda.

