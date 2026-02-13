РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7961 посетитель онлайн
Новости Государственная измена Осуждение корректировщика
309 0

По материалам СБУ осуждены еще 2 предателя, которые корректировали атаки рашистов по энергетике Днепра

Осуждены еще 2 предателя, которые корректировали атаки рашистов

По доказательной базе Службы безопасности по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получили два агента ФСБ, которых разоблачили в конце октября 2025 года при корректировке воздушных атак РФ по Днепру.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности следствия

Основными "целями" российских обстрелов в начале отопительного сезона были электро- и теплогенерирующие предприятия прифронтового города.

Как установило расследование, наведением вражеских ударов занимались завербованные ФСБ водители-напарники из местной логистической компании. Один из них попал в поле зрения российской спецслужбы еще до начала полномасштабной войны, когда перевозил товары в РФ.

Осенью 2025 года ему позвонил сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги. Впоследствии агент "подтянул" к сотрудничеству с врагом своего напарника.

Задокументировано, как предатели во время грузовых перевозок фотографировали расположение энергообъектов, которые обеспечивают теплом и светом большую часть города.

Во время обысков у злоумышленников изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агентов виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Читайте: Нейтрализована преступная группировка, которая наладила международный канал контрабанды кокаина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4614) СБУ (20900) ФСБ (2013) Днепропетровская область (4936) Днепровский район (249)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 