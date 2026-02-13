По материалам СБУ осуждены еще 2 предателя, которые корректировали атаки рашистов по энергетике Днепра

По доказательной базе Службы безопасности по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получили два агента ФСБ, которых разоблачили в конце октября 2025 года при корректировке воздушных атак РФ по Днепру.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подробности следствия

Основными "целями" российских обстрелов в начале отопительного сезона были электро- и теплогенерирующие предприятия прифронтового города.

Как установило расследование, наведением вражеских ударов занимались завербованные ФСБ водители-напарники из местной логистической компании. Один из них попал в поле зрения российской спецслужбы еще до начала полномасштабной войны, когда перевозил товары в РФ.

Осенью 2025 года ему позвонил сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги. Впоследствии агент "подтянул" к сотрудничеству с врагом своего напарника.

Задокументировано, как предатели во время грузовых перевозок фотографировали расположение энергообъектов, которые обеспечивают теплом и светом большую часть города.

Во время обысков у злоумышленников изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агентов виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

