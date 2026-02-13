За матеріалами СБУ засуджено ще 2 зрадників, які коригували атаки рашистів по енергетиці Дніпра

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали два агенти ФСБ, яких викрили наприкінці жовтня 2025 року на коригуванні повітряних атак рф по Дніпру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці слідства

Основними "цілями" російських обстрілів на початку опалювального сезону були електро- і теплогенеруючі підприємства прифронтового міста.

Як встановило розслідування, наведенням ворожих ударів займались завербовані ФСБ водії-напарники з місцевої логістичної компанії. Один з них потрапив у поле зору російської спецслужби ще до початку повномасштабної війни, коли перевозив товари до РФ.

Восени 2025 року йому зателефонував співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Згодом агент "підтягнув" до співпраці з ворогом свого напарника.

Задокументовано, як зрадники під час вантажних перевезень фотографували розташування енергообʼєктів, які забезпечують теплом і світлом більшу частину міста.

Під час обшуків у зловмисників вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентів винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

