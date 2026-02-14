Россияне атаковали два района Днепропетровщины: четверо раненых, мужчина - в крайне тяжелом состоянии. ФОТО (обновлено)
В течение дня 14 февраля российские войска более 20 раз атаковали населенные пункты Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и КАБами, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Синельниковский район
В Синельниковском районе враг нанес удары по самому Синельниковому, Покровской и Васильковской громадам.
Вследствие обстрелов повреждены транспортная инфраструктура, гимназия и около десятка домов.
Никопольский район
В Никопольском районе враг нанес удар по Никополю, Червоногригоровской, Покровской и Марганецкой громадам. Разрушены многоэтажки, частные дома, торговый центр, инфраструктура.
Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.
Обновление
Позже глава ОВА проинформировал, что вследствие вражеских атак на Днепропетровщину получили ранения четыре человека.
- В Межевской громаде Синельниковского района ранен 60-летний мужчина. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
- В Покровской громаде Никопольского района из-за атаки дрона изуродован частный дом. Ранены три женщины. Медики предоставили им всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
