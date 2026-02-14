Россияне атаковали два района Днепропетровщины: четверо раненых, мужчина - в крайне тяжелом состоянии. ФОТО (обновлено)

В течение дня 14 февраля российские войска более 20 раз атаковали населенные пункты Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и КАБами, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Синельниковский район

В Синельниковском районе враг нанес удары по самому Синельниковому, Покровской и Васильковской громадам.

Вследствие обстрелов повреждены транспортная инфраструктура, гимназия и около десятка домов.

Никопольский район

В Никопольском районе враг нанес удар по Никополю, Червоногригоровской, Покровской и Марганецкой громадам. Разрушены многоэтажки, частные дома, торговый центр, инфраструктура.

Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.

Обновление

Позже глава ОВА проинформировал, что вследствие вражеских атак на Днепропетровщину получили ранения четыре человека.

В Межевской громаде Синельниковского района ранен 60-летний мужчина. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В Покровской громаде Никопольского района из-за атаки дрона изуродован частный дом. Ранены три женщины. Медики предоставили им всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

