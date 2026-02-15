РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Несколько районов Одессы остались без воды после атаки РФ

В нескольких районах Одессы нет воды

Утром 15 февраля из-за аварийного отключения электроэнергии объектов водопроводной системы без водоснабжения остались несколько районов Одессы.

Об этом сообщает ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Какие районы остались без воды?

"Из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (ж/м "Слободка", Пересыпь)", - говорится в сообщении.

Когда восстановят?

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Ориентировочный срок восстановления - в течение дня 15 февраля.

Что предшествовало?

обстрел (31826) Одесса (8219) Одесская область (4168) водоснабжение (760) Одесский район (443)
Декілька районів !?
Майже всі, а генератори на критичну інфраструктуру раптом на 4 рік повномасштабної війни чому пропали !?
15.02.2026 10:09 Ответить
Звісно що декілька, з водою тільки незначна частина одного району
15.02.2026 10:16 Ответить
Ворог знищує енергетику ,інфраструктуру і житлові будинки ,відповіді по рашиських містах і лднр немає, тому це тільки стимулює ворога.
15.02.2026 10:31 Ответить
 
 