Несколько районов Одессы остались без воды после атаки РФ
Утром 15 февраля из-за аварийного отключения электроэнергии объектов водопроводной системы без водоснабжения остались несколько районов Одессы.
Об этом сообщает ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Какие районы остались без воды?
"Из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (ж/м "Слободка", Пересыпь)", - говорится в сообщении.
Когда восстановят?
Отмечается, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.
Ориентировочный срок восстановления - в течение дня 15 февраля.
Что предшествовало?
- Почти всю ночь в Одессе продолжалась воздушная тревога. Враг целился ударными дронами по инфраструктуре города.
- Кроме того, Россия нанесла удары беспилотниками по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.
