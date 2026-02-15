Несколько районов Одессы остались без воды после атаки РФ

Утром 15 февраля из-за аварийного отключения электроэнергии объектов водопроводной системы без водоснабжения остались несколько районов Одессы.

Об этом сообщает ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Какие районы остались без воды?

"Из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (ж/м "Слободка", Пересыпь)", - говорится в сообщении.

Когда восстановят?

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Ориентировочный срок восстановления - в течение дня 15 февраля.

Что предшествовало?