Декілька районів Одеси залишилися без води після атаки РФ
Уранці 15 лютого через аварійне знеструмлення об'єктів водопровідної системи без водопостачання залишилися кілька районів Одеси.
Про це повідомляє МВА, передає Цензор.НЕТ.
Які райони без води?
"Через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського (ж/м "Слобідка", Пересип)", - йдеться в повідомленні.
Коли відновлять?
Зазначається, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.
Орієнтовний термін відновлення - протягом дня 15 лютого.
Що передувало?
- Майже всю ніч в Одесі тривала повітряна тривога. Ворог цілив ударними дронами по інфраструктурі міста.
- Крім того, Росія вдарила безпілотниками по цивільній залізничній інфраструктурі на Одещині.
Майже всі, а генератори на критичну інфраструктуру раптом на 4 рік повномасштабної війни чому пропали !?