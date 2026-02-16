Сутки в Запорожской области: почти 700 ударов, шесть человек ранены

За прошедшие сутки, 15 февраля, российские оккупанты нанесли 668 ударов по 32 населенным пунктам Запорожской области. Шесть человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Юльевке, Григоровке, Заречному, Зализнычному, Гуляйпольскому, Долинке, Верхней Терсе, Горькому и Блакитному.

359 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Михайло-Лукашево, Подгорное, Любимовку, Петропавловку, Степногорск, Павловку, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Рыбное, Доброполье и Прилуки.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степногорска, Павловки, Гуляйполя, Зализнычного и Прилук.

290 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Зеленого, Рыбного, Доброполья и Прилук.

