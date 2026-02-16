Доба на Запоріжжі: майже 700 ударів, шестеро людей поранено
Протягом минулої доби, 15 лютого, російські окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області. Шестеро людей дістали поранення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
- війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Юльївці, Григорівці, Зарічному, Залізничному, Гуляйпільському, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому та Блакитному.
- 359 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Михайло-Лукашеве, Підгірне, Любимівку, Петропавлівку, Степногірськ, Павлівку, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Рибне, Добропілля та Прилуки.
- 6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Степногірська, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного та Прилук.
- 290 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Рибного, Добропілля та Прилук.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль