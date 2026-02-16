Несовершеннолетний ребенок отравился наркотиками: в Киеве будут судить мать за неисполнение обязанностей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками, найденными на полу. Его 22-летняя мать, наркозависимая, оставила ребенка без присмотра.
Во время общения полиции с матерью ребенка и осмотра помещения правоохранители установили, что женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, а также систематически игнорировала замечания органов опеки и попечительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Утром 22-летняя киевлянка оставила сына без присмотра в одной из комнат квартиры, а сама вместе со знакомым употребляла наркотические вещества в другой комнате.
Оставшись наедине, мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее. В дальнейшем состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки острой реакции организма, оглушение и непроизвольные движения. Малолетнего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь.
Следователи сообщили 22-летней женщине о подозрении - злостное неисполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.
В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Матери грозит до пяти лет лишения свободы. Ребенок находится под наблюдением органов опеки. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
