РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости
1 645 2

Несовершеннолетний ребенок отравился наркотиками: в Киеве будут судить мать за неисполнение обязанностей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками, найденными на полу. Его 22-летняя мать, наркозависимая, оставила ребенка без присмотра.

Во время общения полиции с матерью ребенка и осмотра помещения правоохранители установили, что женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, а также систематически игнорировала замечания органов опеки и попечительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Утром 22-летняя киевлянка оставила сына без присмотра в одной из комнат квартиры, а сама вместе со знакомым употребляла наркотические вещества в другой комнате.

Оставшись наедине, мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее. В дальнейшем состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки острой реакции организма, оглушение и непроизвольные движения. Малолетнего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь.

Следователи сообщили 22-летней женщине о подозрении - злостное неисполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Матери грозит до пяти лет лишения свободы. Ребенок находится под наблюдением органов опеки. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Читайте: Фиктивная справка для ВЛК за 10 000$: киевлянина задержали за подделку медицинских документов для уклонистов. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (573) Киев (3302) наркотики (94) Нацполиция (1753)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капець новина. (
показать весь комментарий
16.02.2026 13:10 Ответить
Хіба це мати? Таких слід стерилізувати.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:59 Ответить
 
 