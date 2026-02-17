Судебная система Украины остается устойчивой, однако нуждается в кадровых и финансовых решениях, - судья Марина Барсук об отчете Еврокомиссии

Несмотря на войну, украинские суды рассматривают более 4,5 млн дел в год, однако дефицит судей, недофинансирование и обесценивание роли аппарата суда ставят под угрозу эффективность правосудия.

Несмотря на вызовы военного времени, судебная власть Украины остается работоспособной

В отчете отмечается, что ежегодно суды рассматривают более 4,5 миллиона дел, а уровень их завершения в 2024 году составил 95-98%, несмотря на сокращение кадрового и материального обеспечения.

Кадровый дефицит - самая глубокая проблема

Согласно отчету, по состоянию на конец 2025 года в Украине насчитывалось более 2000 вакантных судейских должностей и более тысячи незаполненных мест в аппаратах судов.

"В таких условиях вместо слаженной команды в судах часто работают единичные сотрудники, которые одновременно выполняют несколько функций — от регистрации корреспонденции до подготовки процессуальных документов и коммуникации с посетителями", — отмечает судья-спикер.

Отдельно в отчете обращается внимание на роль аппарата и патронатной службы суда, которую в украинском обществе часто недооценивают.

Финансовое обеспечение судебной власти

Согласно отчету, в 2025 году бюджет покрывал лишь около 61% потребностей судебной системы, и в 2026 году ситуация не прогнозируется лучше. Недофинансирование почти на 40% напрямую влияет на доступ граждан к правосудию — от рассмотрения имущественных споров до бизнес-конфликтов и наследственных дел.

В этом контексте, как отмечает Барсук, важно говорить не только о независимости судей, но и о суде как целостном организме.

"Суд настолько силен, насколько защищено его самое слабое звено", — подчеркивает она, ссылаясь на выводы доклада Высшего совета правосудия за 2024 год.

Сотрудники аппарата суда имеют доступ к конфиденциальной информации — от коммерческих тайн до данных о крупных активах и судьбах людей. В то же время их оплата труда составляет 10–12 тысяч гривен, что создает риск потери квалифицированных кадров и разрушения институциональной памяти системы.

Поиск технологических решений

В отчете также отмечается, что кадровый дефицит и перегрузка стимулируют поиск технологических решений. В Украине внедряются:

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система,

"Электронный суд",

онлайн-заседания.

Однако даже эти инструменты остаются зависимыми от людей, которые вводят данные, сопровождают дела и проверяют результаты автоматизированной обработки.

"Украинское правосудие сохраняет устойчивость в чрезвычайных условиях, однако без системного решения кадровых и финансовых проблем риски для доступа к справедливому суду будут только расти. Инвестиции в организационное и патронатное обеспечение судов рассматриваются не как внутренний вопрос, а как один из ключевых элементов европейской интеграции Украины", - констатирует Барсук.