Судова система України залишається стійкою, однак потребує кадрових і фінансових рішень, - суддя Марина Барсук про звіт Єврокомісії

Попри війну українські суди розглядають понад 4,5 млн справ на рік, однак дефіцит суддів, недофінансування та знецінення ролі апарату суду ставлять під загрозу ефективність правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Єврокомісії та матеріалі судді-спікера Північного апеляційного господарського суду Марини Барсук для "Української правди".

Попри виклики воєнного часу судова влада України залишається працездатною

У звіті зазначається, що щороку суди розглядають понад 4,5 мільйона справ, а рівень їх завершення у 2024 році становив 95–98%, попри скорочення кадрового та матеріального забезпечення.

Кадровий дефіцит - найглибша проблема

Згідно зі звітом, станом на кінець 2025 року в Україні налічувалося понад 2000 вакантних суддівських посад і більш як тисяча незаповнених місць в апаратах судів.

"У таких умовах замість злагодженої команди в судах часто працюють поодинокі працівники, які одночасно виконують кілька функцій — від реєстрації кореспонденції до підготовки процесуальних документів і комунікації з відвідувачами", - зауважує суддя-спікер.

Окремо у звіті звертається увага на роль апарату та патронатної служби суду, яку в українському суспільстві часто недооцінюють.

Фінансове забезпечення судової влади

Відповідно до звіту, у 2025 році бюджет покривав лише близько 61% потреб судової системи, і у 2026 році ситуація не прогнозується кращою. Недофінансування майже на 40% безпосередньо впливає на доступ громадян до правосуддя — від розгляду майнових спорів до бізнес-конфліктів і спадкових справ.

У цьому контексті, як зазначає Барсук, важливо говорити не лише про незалежність суддів, а про суд як цілісний організм.

"Суд настільки сильний, наскільки захищена його найслабша ланка", — підкреслює вона, посилаючись на висновки доповіді Вищої ради правосуддя за 2024 рік.

Працівники апарату суду мають доступ до конфіденційної інформації — від комерційних таємниць до даних про великі активи та долі людей. Водночас їхня оплата праці становить 10–12 тисяч гривень, що створює ризик втрати кваліфікованих кадрів і руйнування інституційної пам’яті системи.

Пошук технологічних рішень

У звіті також зазначається, що кадровий дефіцит і перевантаження стимулюють пошук технологічних рішень. В Україні впроваджуються:

  • Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система,
  • "Електронний суд",
  • онлайн-засідання.

Однак навіть ці інструменти залишаються залежними від людей, які вводять дані, супроводжують справи та перевіряють результати автоматизованої обробки.

"Українське правосуддя зберігає стійкість у надзвичайних умовах, однак без системного вирішення кадрових і фінансових проблем ризики для доступу до справедливого суду лише зростатимуть. Інвестиції в організаційне та патронатне забезпечення судів розглядаються не як внутрішнє питання, а як один із ключових елементів європейської інтеграції України", - констатує Барсук.

17.02.2026 19:56 Відповісти
17.02.2026 19:58 Відповісти
17.02.2026 20:09 Відповісти
А вона нах потрібна, ця стійка система хабарників і сєпарні?
17.02.2026 19:56 Відповісти
А про пенсії і МАШТАБНУ І СИСТЕМНУ КОРУПЦІЮ в судовій системі ця пані не хоче розповісти ?
17.02.2026 19:58 Відповісти
навіть не смішно. просто тупо
17.02.2026 20:01 Відповісти
Бджоли, проти меду...
17.02.2026 20:04 Відповісти
Трутні проти бджіл.... Але матку хотять!
17.02.2026 20:14 Відповісти
Підкиньте фінансів і все буде чікі - пікі - Барсук
17.02.2026 20:05 Відповісти


стійко тотально корумпованою )
17.02.2026 20:08 Відповісти
В них не вистачає суддів через друже велику таксу " вступних" за тепленьке місце
17.02.2026 20:08 Відповісти
Судова система України асоціюється у мене зі стадом корумпований свиней.
17.02.2026 20:09 Відповісти
🤣🤣🤣🥳
17.02.2026 20:09 Відповісти
Цирк на дроті. Країною рулять ідіоти. А судова система ********. Да пішли ви нах.й гандони
17.02.2026 20:11 Відповісти
Це та система, яка сьогодні випустила під заставу, смішну для нього, мародера і держзрадника галущенка?
17.02.2026 20:19 Відповісти
ну финансовые решения судьи удачно решают сами
17.02.2026 20:21 Відповісти
- Дааайтее грооошииии!!!,много,очень много,нам оооччееень нууужноооо!!!
17.02.2026 20:43 Відповісти
краще б її хитало, то була б якась надія на зміни, а так як смердюче болото та судова система
17.02.2026 21:07 Відповісти
Та да, стойкая система, давайте денег, а то развалится!!!
Сделайте доллар по 100грн. не мучаетесь долбоебы!!
17.02.2026 21:29 Відповісти
Мафіозна судова система звісно стійка, Україну врятує повна зміна усіх кровосісів- судей.
17.02.2026 21:40 Відповісти
Про "недофінансування" було цікаво прочитати, дякую.
Жаліються га скруту бідолашні злиденні.
Будемо допомагати!! Проведемо засідання, скличемо нараду,
17.02.2026 21:48 Відповісти
судова система в Україні,це система,яка оберігає корито з якого харчуються всі корупційні свині в Україні , вороги українського народу,та рашистська агентура в тому числі і вона сама(((Інвестиції в організаційне та патронатне забезпечення судів розглядаються не як внутрішнє питання, а як один із ключових елементів європейської інтеграції України", )))
17.02.2026 22:13 Відповісти
украинская судовая система это полное говно. 6 лет длился судебный процесс с ПОДДЕЛЬНЫМ ДОГОВОРОМ, была экспертиза, которая подтвердила что госкомпания подделала подпись под договором. И эта компания выиграла суд. 1 и 2 инстанции. Верховный суд послал меня на...р. Сейчас дело пошло в Суд по правам человека в Страссбург. То есть в рамках национальной системы нельзя даже очевидные вещи доказать.
17.02.2026 23:15 Відповісти
Мадам Борсук часом не підробляє в сліпо-глухо-німому ОБСЄ, яке теж нічого ніколи не бачить...
17.02.2026 23:21 Відповісти
Особливо стійкий - Печерський суд. Його й артилерією не знищити.
18.02.2026 00:55 Відповісти
Не реформ потребують а фінансів
18.02.2026 05:00 Відповісти
Суддям грошей не хватає..... От жалко пацанів, така бідося.
18.02.2026 08:33 Відповісти
Про яку судову систему вона верзе?
Хто її бачив?
Є тільки ОЗУ "судєйські рєшали", що складається із тупоголових зрадників-хабарників.
18.02.2026 13:22 Відповісти
 
 