Операторы дронов 412-й бригады "Nemesis" с начала 2026 года сожгли две танковые роты оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 412-й бригады "Nemesis" в зоне своей ответственности уничтожили две танковые роты противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала 2026 года бойцы уничтожили 20 российских танков на ключевых направлениях обороны, что соответствует штатной комплектации двух танковых рот.

Также бойцы сообщили, что этой зимой российские танки стали чаще появляться на поле боя по сравнению с прошлым годом.

Армия РФ смогла накопить определенное количество боевых машин и использует их для поддержки штурмовых действий.

Тяжелые бомбардировщики и FPV-дроны активно поражают бронетехнику врага, несмотря на попытки оккупантов усилить ее защиту "мангалами", сетками и другими конструкциями.

Всего на счету 412-й бригады "Nemesis" - почти две сотни уничтоженных и поврежденных танков.

По оценкам, россияне сейчас способны производить не более 400 танков в год, а запасы советской законсервированной бронетехники, которую они пытаются восстанавливать, в значительной степени уже исчерпаны.

