Оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области: 6 человек получили ранения
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Комышаны, Молодежное, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Ромашково, Янтарное, Ивановка, Никольское, Солнечное, Станислав, Александровка, Софиевка, Берислав, Змиевка, Урожайное, Дудчаны, Новокаиры, Трифоновка, Львово, Одрадокаменка, Монастырское, Веселое и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты испортили банковское учреждение, админздание, сотовую вышку и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
