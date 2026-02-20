Нацбанк выводит из обращения все банкноты до 20 гривен: их перестанут принимать уже со 2 марта

Национальный банк принял решение со 2 марта этого года вывести из наличных оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов, они заменяются на соответствующие оборотные монеты.

С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", – подчеркнули в Нацбанке.

В то же время граждане смогут обменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен и после этой даты, но только в банках:

️во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;

️в уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

️в Национальном банке – на данный момент бессрочно.

Почему изымают из обращения банкноты гривны?

В Нацбанке объясняют, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен сейчас почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не расплачиваются.

К тому же, средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными.

В то же время в обращении уже много лет находятся оборотные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Продолжительность обращения монет составляет 20-25 лет.

"Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, в то же время приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", – отмечают в НБУ.

В частности, это способствует:

уменьшению расходов государства и участников наличного обращения на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;

повышению качества наличных денег в обращении, учитывая изношенность таких банкнот, которые уже почти 23 года находятся в обращении, в частности почти восемь последних лет – одновременно с монетами соответствующих номиналов;

улучшению удобства наличных расчетов для населения и бизнеса.

Как сообщалось, с 1 октября прошлого года Национальный банк начал постепенно изымать из наличных оборота монеты номиналом 10 копеек. Таким образом, в обращении останется только разменная монета номиналом 50 копеек.