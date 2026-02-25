Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонщины: один человек погиб, еще 11 получили ранения
За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Дудчаны, Урожайное, Новорайск, Софиевка, Саблуковка, Камышаны, Антоновка, Веселое, Днепровское, Кизомыс, Казацкое, Милово, Приднепровское, Садовое, Шевченковка, Велетенское, Станислав, Александровка, Казацкое, Никольское, Новокаиры, Новотягинка, Осокоровка, Токаровка, Тягинка и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты испортили водонапорную башню, сотовую вышку, газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.
Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 13 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль