Враг ударил по Херсону: количество погибших возросло до 4 (обновлено). ФОТО

Сегодня, 1 марта, около 13:20 российские террористы обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Предварительно, в результате вражеских ударов погибли три человека. Еще двое херсонцев получили ранения и сейчас находятся в больнице.

"Информация уточняется", - отметил глава региона.

Читайте также: Один человек погиб и два получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл Херсону

Обновленная информация

По уточненной информации, из-за российского обстрела Корабельного района погибли две пожилые женщины, находившиеся у подъезда дома.

"Еще двое горожан - 85-летняя женщина и 63-летний мужчина - получили взрывные травмы, множественные обломочные ранения головы и туловища. Скорая доставила их в больницу в тяжелом состоянии. В эти минуты медики борются за жизнь пострадавших", - говорится в сообщении.

"В больнице скончались 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, которые были тяжело ранены из-за российского удара по Корабельному району", - добавил позже Прокудин.

обстрел (15110) Херсонская область (2683) Херсонский район (727)
