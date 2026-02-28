Один человек погиб и два ранены вследствие российских обстрелов Херсонщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 28 февраля 2026 года, военнослужащие вооруженных сил РФ продолжили обстрелы населенных пунктов Херсонской области с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы обстрелов
Как отмечается, по состоянию на 17:30 установлено, что вследствие атак один человек погиб, двое гражданских получили ранения.
- В частности, утром в одном из районов Херсона вражеский дрон атаковал улицу города - ожоги получил 31-летний мужчина.
- Около 11:15 при аналогичных обстоятельствах ранения получила 46-летняя женщина.
- Днем российские военные осуществили артиллерийский обстрел Белозерки. Вследствие атаки погибла 72-летняя местная жительница.
Повреждения
Кроме того, вследствие обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие и транспортные средства.
Последствия обстрелов
Последствия обстрелов показали в ГСЧС Украины.
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Сергій Наюк
показать весь комментарий28.02.2026 19:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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