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Новости Фото Обстрелы Херсонщины
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Один человек погиб и два ранены вследствие российских обстрелов Херсонщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 февраля 2026 года, военнослужащие вооруженных сил РФ продолжили обстрелы населенных пунктов Херсонской области с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов, в результате чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы обстрелов

Как отмечается, по состоянию на 17:30 установлено, что вследствие атак один человек погиб, двое гражданских получили ранения.

  • В частности, утром в одном из районов Херсона вражеский дрон атаковал улицу города - ожоги получил 31-летний мужчина.
  • Около 11:15 при аналогичных обстоятельствах ранения получила 46-летняя женщина.
  • Днем российские военные осуществили артиллерийский обстрел Белозерки. Вследствие атаки погибла 72-летняя местная жительница.

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Повреждения

Кроме того, вследствие обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие и транспортные средства.

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Последствия обстрелов

Последствия обстрелов показали в ГСЧС Украины.

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

обстрел (33004) Херсон (3326) Херсонская область (5717) Херсонский район (889) Белозерка (104)
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,,Військовослужбовці збройних сил РФ" , скільки честі. Чому не написати просто - рашисти.
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28.02.2026 19:33 Ответить
 
 