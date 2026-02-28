Одна людина загинула і дві поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 лютого 2026 року, військовослужбовці збройних сил РФ продовжили обстріли населених пунктів Херсонської області із застосуванням артилерії, мінометів та безпілотних літальних апаратів, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Жертви обстрілів
Як зазначається, станом на 17:30 встановлено, що внаслідок атак одна людина загинула, двоє цивільних дістали поранення.
- Так, вранці в одному з районів Херсона ворожий дрон атакував вулицю міста - опіки дістав 31-річний чоловік.
- Близько 11:15 за аналогічних обставин поранення зазнала 46-річна жінка.
- Удень російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерки. Внаслідок атаки загинула 72-річна місцева жителька.
Пошкодження
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток і транспортні засоби.
Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів показали в ДСНС України.
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Сергій Наюк
показати весь коментар28.02.2026 19:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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