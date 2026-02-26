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Новини Обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
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Унаслідок обстрілів Херсону та області загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені

Росіяни вдарили по мечеті в Херсоні: подробиці

 26 лютого 2026 року військові армії рф продовжили атаки населених пунктів Херсонської області артилерійською, мінометною зброєю та дронами. Зафіксовано загибель однієї людини та поранення ще 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Херсон

  • Орієнтовно з 14:00 та протягом кількох годин відбувався масований артилерійський обстріл одного з районів Херсона. Внаслідок чого травми, несумісні з життям, отримала 62-річна жінка.
  • Ще четверо місцевих жителів отримали поранення. Інформація уточнюється.

Архангельске

Також одна людина постраждала через детонацію невідомого вибухового пристрою. З множинними пораненнями чоловік перебуває у лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували мечеть у Херсоні: пошкоджено фасад та внутрішні приміщення. ФОТОрепортаж

Руйнування

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували мечеть у Херсоні: пошкоджено фасад та внутрішні приміщення

Читайте: У Херсоні одна людина загинула, ще 9 дістали травм, серед них 7 комунальників

Автор: 

обстріл (34320) Херсон (3870) Херсонська область (6697) Бериславський район (158) Херсонський район (898) Архангельське (1)
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"Росія 2025 року різко наростила закупівлі оптоволокна в Китаї, причому виробники вже підняли ціни на таку продукцію для російських покупців у 2,5-4 рази, повідомила у четвер, 26 лютого, газета "Ведомости".
Власного виробництва оптоволокна у росії більше немає. Єдиний завод у Саранську було зупинено після серії атак українських дронів у квітні-травні 2025 року, повідомив генеральний директор ComNews Group Леонід Конік. Тепер рф повністю залежить від китайських постачальників, частку яких припадає понад 60% світового виробництва.
Головна причина підвищення попиту - військове застосування.
У 2025 році росія та Україна почали активно оснащувати FPV-дрони оптоволоконним управлінням - такі безпілотники складніше виявити та неможливо придушити засобами РЕБ.
Додатковим джерелом попиту стали власники дата-центрів для штучного інтелекту."
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26.02.2026 22:16 Відповісти
 
 