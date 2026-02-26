Унаслідок обстрілів Херсону та області загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені

26 лютого 2026 року військові армії рф продовжили атаки населених пунктів Херсонської області артилерійською, мінометною зброєю та дронами. Зафіксовано загибель однієї людини та поранення ще 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Херсон

Орієнтовно з 14:00 та протягом кількох годин відбувався масований артилерійський обстріл одного з районів Херсона. Внаслідок чого травми, несумісні з життям, отримала 62-річна жінка.

Ще четверо місцевих жителів отримали поранення. Інформація уточнюється.

Архангельске

Також одна людина постраждала через детонацію невідомого вибухового пристрою. З множинними пораненнями чоловік перебуває у лікарні.

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Руйнування

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

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