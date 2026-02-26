Вследствие обстрелов Херсона и области погибла женщина, еще пять человек ранены
26 февраля 2026 года военные армии РФ продолжили атаки населенных пунктов Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и дронами. Зафиксирована гибель одного человека и ранение еще 5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Херсон
- Ориентировочно с 14:00 и в течение нескольких часов происходил массированный артиллерийский обстрел одного из районов Херсона. Как следствие, травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина.
- Еще четверо местных жителей получили ранения. Информация уточняется.
Архангельское
Также один человек пострадал из-за детонации неизвестного взрывного устройства. С множественными ранениями мужчина находится в больнице.
Разрушения
Повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.
Ранее сообщалось, что рашисты атаковали мечеть в Херсоне: поврежден фасад и внутренние помещения.
