Вследствие обстрелов Херсона и области погибла женщина, еще пять человек ранены

26 февраля 2026 года военные армии РФ продолжили атаки населенных пунктов Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и дронами. Зафиксирована гибель одного человека и ранение еще 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Херсон

Ориентировочно с 14:00 и в течение нескольких часов происходил массированный артиллерийский обстрел одного из районов Херсона. Как следствие, травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина.

Еще четверо местных жителей получили ранения. Информация уточняется.

Архангельское

Также один человек пострадал из-за детонации неизвестного взрывного устройства. С множественными ранениями мужчина находится в больнице.

Разрушения

Повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

Ранее сообщалось, что рашисты атаковали мечеть в Херсоне: поврежден фасад и внутренние помещения.

