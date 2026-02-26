РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5091 посетитель онлайн
Новости обстрелы Херсонщины Обстрелы Херсона
231 1

Вследствие обстрелов Херсона и области погибла женщина, еще пять человек ранены

Россияне нанесли удар по мечети в Херсоне: подробности

 26 февраля 2026 года военные армии РФ продолжили атаки населенных пунктов Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и дронами. Зафиксирована гибель одного человека и ранение еще 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте: Зону обязательной эвакуации семей с детьми расширили в Херсонской общине, - МВА

Херсон

  • Ориентировочно с 14:00 и в течение нескольких часов происходил массированный артиллерийский обстрел одного из районов Херсона. Как следствие, травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина.
  • Еще четверо местных жителей получили ранения. Информация уточняется.

Архангельское

Также один человек пострадал из-за детонации неизвестного взрывного устройства. С множественными ранениями мужчина находится в больнице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали мечеть в Херсоне: поврежден фасад и внутренние помещения. ФОТОрепортаж

Разрушения

Повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

Ранее сообщалось, что рашисты атаковали мечеть в Херсоне: поврежден фасад и внутренние помещения.

Читайте: В Херсоне один человек погиб, еще 9 получили травмы, среди них 7 коммунальщиков

Автор: 

обстрел (15075) Херсон (1522) Херсонская область (2678) Бериславский район (147) Херсонский район (726) Архангельское (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ (в перекладі):
"Росія 2025 року різко наростила закупівлі оптоволокна в Китаї, причому виробники вже підняли ціни на таку продукцію для російських покупців у 2,5-4 рази, повідомила у четвер, 26 лютого, газета "Ведомости".
Власного виробництва оптоволокна у росії більше немає. Єдиний завод у Саранську було зупинено після серії атак українських дронів у квітні-травні 2025 року, повідомив генеральний директор ComNews Group Леонід Конік. Тепер рф повністю залежить від китайських постачальників, частку яких припадає понад 60% світового виробництва.
Головна причина підвищення попиту - військове застосування.
У 2025 році росія та Україна почали активно оснащувати FPV-дрони оптоволоконним управлінням - такі безпілотники складніше виявити та неможливо придушити засобами РЕБ.
Додатковим джерелом попиту стали власники дата-центрів для штучного інтелекту."
показать весь комментарий
26.02.2026 22:16 Ответить
 
 