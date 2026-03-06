РУС
МВД опровергло слухи о штрафах за бумажную автостраховку

Заработали ли штрафные баллы для водителей? В МВД ответили

В Украине не планируют автоматически штрафовать водителей, которые имеют бумажные полисы автострахования вместо электронных. Для этого пока нет законодательных оснований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что информация о якобы автоматических штрафах для водителей за бумажную страховку не соответствует действительности. В министерстве пояснили, что для введения такого механизма необходимы изменения в законодательство.

"Необходимы изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконные нормативно-правовые акты, где необходимо предусмотреть возможность фиксации именно отсутствия "страховки"", — отметили в МВД.

Система автофиксации пока не готова

В МВД также подчеркнули, что нынешняя система автоматической фиксации нарушений технически не приспособлена для проверки наличия страхового полиса.

"Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно. О начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников", — заверили в министерстве.

В то же время возможность получить штраф за отсутствие страховки остается. Полицейские могут выписать его во время остановки автомобиля.

  • В МВД напомнили, что полис страхования необходимо оформлять, ведь это не только требование закона, но и важный элемент безопасности водителя.

