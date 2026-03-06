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Новини Штрафи за порушення ПДР
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МВС спростувало чутки про штрафи за паперову автостраховку

Чи запрацювали штрафні бали для водіїв? У МВС відповіли

В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

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У відомстві зазначили, що інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв за паперову страховку не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що для запровадження такого механізму необхідні зміни до законодавства.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності "страховки"", — зазначили в МВС.

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Система автофіксації поки не готова

У МВС також наголосили, що нинішня система автоматичної фіксації порушень технічно не пристосована для перевірки наявності страхового поліса.

"Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно. Про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел", — запевнили у міністерстві.

Водночас можливість отримати штраф за відсутність страховки залишається. Поліцейські можуть виписати його під час зупинки автомобіля.

  • У МВС нагадали, що поліс страхування необхідно оформлювати, адже це не лише вимога закону, а й важливий елемент безпеки водія.

Раніше ми писали, що у застосунку "Дія" планують запровадити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, можливість реєстрації авто після розмитнення та оплату штрафів за паркування.

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МВС (3515) водії (460) штраф (1964) Страхова (5)
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Топ коментарі
+3
Його з дитинства вчили порушувати закони, чому тут дивуватися-бидло звичайне...
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06.03.2026 08:06 Відповісти
+2
Артист, а якщо заїдеш якомусь БМВ чи Мерсу трошки взад - 250 тисяч для тебе не гроші ?
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06.03.2026 06:44 Відповісти
+1
Ну да святий ти Шумахер або слабий нна голову-закон потрібно виконувати.Ціікаво де вв 14 років ти кермував-у яслах?Права на мото в16 на авто в 18 років-тож ти порушник
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06.03.2026 07:56 Відповісти
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Ну так в Україні ж немає дефіциту потужності сонцесяйного
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06.03.2026 04:04 Відповісти
раніше страховка коштувала 1 тис зараз 4-6 тис
я не купляю бо нема сенсу викидати гроші
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06.03.2026 05:41 Відповісти
Та тобі то що. Зупинять- ти їм кожному перо під ребра і далі спокійно поїдеш.
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06.03.2026 06:21 Відповісти
я людину калічу лише якщо вона мене фізично чіпає
не суй клішні і будеш живий
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06.03.2026 06:57 Відповісти
Артист, а якщо заїдеш якомусь БМВ чи Мерсу трошки взад - 250 тисяч для тебе не гроші ?
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06.03.2026 06:44 Відповісти
я керую автомобілем з 14 років
задами не цікавлюсь
якось раніше без страховок їздили і нічого
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06.03.2026 06:55 Відповісти
Ну да святий ти Шумахер або слабий нна голову-закон потрібно виконувати.Ціікаво де вв 14 років ти кермував-у яслах?Права на мото в16 на авто в 18 років-тож ти порушник
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06.03.2026 07:56 Відповісти
закони зараз не на часі, сам зе сказав!
керував у 14 років копійкою та семеркою,, самостійно, на трасах теж, у крим їздили... якщо мусара батько пересідав швидко
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06.03.2026 08:00 Відповісти
Його з дитинства вчили порушувати закони, чому тут дивуватися-бидло звичайне...
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06.03.2026 08:06 Відповісти
бидло хто лізе в розмову без аргументів
а тільки з лайном з рота
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06.03.2026 11:35 Відповісти
Страховка на скутер 49 кубиків 850 грн, якими формулами вони там керуються?
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06.03.2026 09:08 Відповісти
Довідник гетьманцева" ошукай ближнього".
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06.03.2026 10:12 Відповісти
А які це паперові поліси? Це ті, що просто на принтері розпичатані? Я сьогодні купував автоцивілку і мені просто роздрукували її на звичайному принтері. Я запитав, чи обов'язково возити з собою ці папірці, вона сказала, що краще возити бо як у поліціянта не буде працювати інтернет то він не маючи доступу до бази може затребувати паперову версію. Так це ж не документ, а просто роздрукований папірець з електронного PDF файла.
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06.03.2026 15:00 Відповісти
 
 