МВС спростувало чутки про штрафи за паперову автостраховку
В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.
У відомстві зазначили, що інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв за паперову страховку не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що для запровадження такого механізму необхідні зміни до законодавства.
"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності "страховки"", — зазначили в МВС.
Система автофіксації поки не готова
У МВС також наголосили, що нинішня система автоматичної фіксації порушень технічно не пристосована для перевірки наявності страхового поліса.
"Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно. Про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел", — запевнили у міністерстві.
Водночас можливість отримати штраф за відсутність страховки залишається. Поліцейські можуть виписати його під час зупинки автомобіля.
- У МВС нагадали, що поліс страхування необхідно оформлювати, адже це не лише вимога закону, а й важливий елемент безпеки водія.
Раніше ми писали, що у застосунку "Дія" планують запровадити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, можливість реєстрації авто після розмитнення та оплату штрафів за паркування.
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я не купляю бо нема сенсу викидати гроші
не суй клішні і будеш живий
задами не цікавлюсь
якось раніше без страховок їздили і нічого
керував у 14 років копійкою та семеркою,, самостійно, на трасах теж, у крим їздили... якщо мусара батько пересідав швидко
а тільки з лайном з рота