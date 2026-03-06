МВС спростувало чутки про штрафи за паперову автостраховку

В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У відомстві зазначили, що інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв за паперову страховку не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що для запровадження такого механізму необхідні зміни до законодавства.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності "страховки"", — зазначили в МВС.

Читайте: В Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння: де найбільше порушників?. ІНФОГРАФІКА

Система автофіксації поки не готова

У МВС також наголосили, що нинішня система автоматичної фіксації порушень технічно не пристосована для перевірки наявності страхового поліса.

"Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно. Про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел", — запевнили у міністерстві.

Водночас можливість отримати штраф за відсутність страховки залишається. Поліцейські можуть виписати його під час зупинки автомобіля.

У МВС нагадали, що поліс страхування необхідно оформлювати, адже це не лише вимога закону, а й важливий елемент безпеки водія.

Раніше ми писали, що у застосунку "Дія" планують запровадити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, можливість реєстрації авто після розмитнення та оплату штрафів за паркування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні дозволили дистанційне та дуальне навчання професійних водіїв, ‒ Мінрозвитку