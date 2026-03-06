В Украине и Индонезии расследуют похищение и убийство 28-летнего украинца на Бали
Украинские правоохранители совместно с индонезийской полицией выясняют обстоятельства возможного похищения и убийства 28-летнего украинца Игоря Комарова на Бали.
По словам представителя Главного следственного управления Нацполиции Сергея Сторожука, следователи в Днепропетровской области открыли уголовное производство по статьям о похищении человека и вымогательстве, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В настоящее время взаимодействие между правоохранительными органами двух стран происходит через каналы Интерпола. Следователи проверяют обстоятельства возможного похищения украинцев, факты вымогательства денег у их родственников, а также идентифицируют человеческие останки, найденные в Индонезии.
Ранее полиция Индонезии сообщила, что по результатам ДНК-экспертизы расчлененное тело, найденное на побережье Бали, может принадлежать именно Игорю Комарову. По делу уже задержали одного подозреваемого, еще шестерых разыскивают.
Что предшествовало
Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик"). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.
- Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических call-центров, так называемых днепровских "офисов".
- По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, а Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.
- По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.
- По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катались на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
- После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет об избиении и пытках.
- По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова - блогер Ева Мишалова.
А нажаль, якби не втік,- не потрібно було б Індонезії створювати проблеми
А як кримінальні пахани, то мабуть всі дніпровські судмедексперти там відпочивають з 15 лютого. Це ж не таке ДНК, як загиблих на фронті.
Це ж ДНК треба кого ДНК.