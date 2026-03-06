В Украине и Индонезии расследуют похищение и убийство 28-летнего украинца на Бали

Украинские правоохранители совместно с индонезийской полицией выясняют обстоятельства возможного похищения и убийства 28-летнего украинца Игоря Комарова на Бали.

По словам представителя Главного следственного управления Нацполиции Сергея Сторожука, следователи в Днепропетровской области открыли уголовное производство по статьям о похищении человека и вымогательстве, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В настоящее время взаимодействие между правоохранительными органами двух стран происходит через каналы Интерпола. Следователи проверяют обстоятельства возможного похищения украинцев, факты вымогательства денег у их родственников, а также идентифицируют человеческие останки, найденные в Индонезии.

Ранее полиция Индонезии сообщила, что по результатам ДНК-экспертизы расчлененное тело, найденное на побережье Бали, может принадлежать именно Игорю Комарову. По делу уже задержали одного подозреваемого, еще шестерых разыскивают.

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик"). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.