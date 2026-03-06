РУС
Новости Похищение украинцев на Бали
1 342 8

В Украине и Индонезии расследуют похищение и убийство 28-летнего украинца на Бали

Убийство Игоря Комарова на Бали

Украинские правоохранители совместно с индонезийской полицией выясняют обстоятельства возможного похищения и убийства 28-летнего украинца Игоря Комарова на Бали.

По словам представителя Главного следственного управления Нацполиции Сергея Сторожука, следователи в Днепропетровской области открыли уголовное производство по статьям о похищении человека и вымогательстве, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В настоящее время взаимодействие между правоохранительными органами двух стран происходит через каналы Интерпола. Следователи проверяют обстоятельства возможного похищения украинцев, факты вымогательства денег у их родственников, а также идентифицируют человеческие останки, найденные в Индонезии.

Ранее полиция Индонезии сообщила, что по результатам ДНК-экспертизы расчлененное тело, найденное на побережье Бали, может принадлежать именно Игорю Комарову. По делу уже задержали одного подозреваемого, еще шестерых разыскивают.

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик"). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

  • Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических call-центров, так называемых днепровских "офисов".
  • По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, а Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.
  • По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.
  • По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катались на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
  • После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет об избиении и пытках.
  • По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова - блогер Ева Мишалова.

Нам шо, треба посумувати за за цьім слимаком-шахраєм?
06.03.2026 15:27 Ответить
А втечу його з України не розслідують ?
А нажаль, якби не втік,- не потрібно було б Індонезії створювати проблеми
06.03.2026 15:36 Ответить
губастая подруга "блогер" понтанулась фоточкой с геолокаций, ну и поехало
06.03.2026 15:36 Ответить
В як він там опинився під час війни ?
06.03.2026 15:38 Ответить
Та нахрєна він потрібен цей бандюк?
06.03.2026 15:39 Ответить
Мабуть буде слідчого та керівництво для розслідування цієї справи відправити на Балі. Десь на місяць, потім з енити слідчу групу і продовжити
06.03.2026 15:41 Ответить
Та звісно ж. Якби хтось з простеньких громадян, то нахто б і не взнав.
А як кримінальні пахани, то мабуть всі дніпровські судмедексперти там відпочивають з 15 лютого. Це ж не таке ДНК, як загиблих на фронті.
Це ж ДНК треба кого ДНК.
06.03.2026 15:47 Ответить
Кол-центри епідемія, яким потурає держава у вигляді продажних корупціонерів на всіх рівнях. Ця бандитська гниль яка роз'їдає країну зсередини, ще відгукнеться багатьом поколінням.
06.03.2026 16:09 Ответить
 
 