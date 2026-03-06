УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9726 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство українця на Балі
3 655 17

В Україні та Індонезії розслідують викрадення і вбивство 28-річного українця на Балі

Вбивство Ігоря Комарова на Балі

Українські правоохоронці разом з індонезійською поліцією з’ясовують обставини можливого викрадення та вбивства 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі.

За словами представника Головного слідчого управління Нацполіції Сергія Сторожука, слідчі у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за статтями про викрадення людини та вимагання, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Наразі взаємодія між правоохоронцями двох країн відбувається через канали Інтерполу. Слідчі перевіряють обставини можливого викрадення українців, факти вимагання грошей у їхніх родичів, а також ідентифікують людські рештки, знайдені в Індонезії.

Раніше поліція Індонезії повідомила, що за результатами ДНК-експертизи розчленоване тіло, знайдене на узбережжі Балі, може належати саме Ігорю Комарову. У справі вже затримали одного підозрюваного, ще шістьох розшукують.

Що передувало

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

  • Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
  • За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
  • За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
  • За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
  • Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.
  • За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

Автор: 

Індонезія (155) викрадення (856) вбивство (3274) українці (2750)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Нам шо, треба посумувати за за цьім слимаком-шахраєм?
показати весь коментар
06.03.2026 15:27 Відповісти
+7
А втечу його з України не розслідують ?
А нажаль, якби не втік,- не потрібно було б Індонезії створювати проблеми
показати весь коментар
06.03.2026 15:36 Відповісти
+7
губастая подруга "блогер" понтанулась фоточкой с геолокаций, ну и поехало
показати весь коментар
06.03.2026 15:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам шо, треба посумувати за за цьім слимаком-шахраєм?
показати весь коментар
06.03.2026 15:27 Відповісти
да, паны то не холопы
показати весь коментар
06.03.2026 18:33 Відповісти
То є так, якщо дійсно загинув, то військо гарного штурмовика втратило.
показати весь коментар
06.03.2026 18:36 Відповісти
А втечу його з України не розслідують ?
А нажаль, якби не втік,- не потрібно було б Індонезії створювати проблеми
показати весь коментар
06.03.2026 15:36 Відповісти
навряд чи він тікав якщо його сбушник кришував -у нього дозвіл на виїзд і від сбу і від гру і від ап ..тай ще й ксива в кишені оперативного співробітника..
показати весь коментар
06.03.2026 19:41 Відповісти
губастая подруга "блогер" понтанулась фоточкой с геолокаций, ну и поехало
показати весь коментар
06.03.2026 15:36 Відповісти
В як він там опинився під час війни ?
показати весь коментар
06.03.2026 15:38 Відповісти
Та нахрєна він потрібен цей бандюк?
показати весь коментар
06.03.2026 15:39 Відповісти
Мабуть буде слідчого та керівництво для розслідування цієї справи відправити на Балі. Десь на місяць, потім з енити слідчу групу і продовжити
показати весь коментар
06.03.2026 15:41 Відповісти
Та звісно ж. Якби хтось з простеньких громадян, то нахто б і не взнав.
А як кримінальні пахани, то мабуть всі дніпровські судмедексперти там відпочивають з 15 лютого. Це ж не таке ДНК, як загиблих на фронті.
Це ж ДНК треба кого ДНК.
показати весь коментар
06.03.2026 15:47 Відповісти
Й адвоката андрія є.
показати весь коментар
06.03.2026 18:37 Відповісти
Кол-центри епідемія, яким потурає держава у вигляді продажних корупціонерів на всіх рівнях. Ця бандитська гниль яка роз'їдає країну зсередини, ще відгукнеться багатьом поколінням.
показати весь коментар
06.03.2026 16:09 Відповісти
Одне слово: КАРМА
показати весь коментар
06.03.2026 16:16 Відповісти
Цікаво,а хто "розслідує" Дніпровські колцентри?? Ці центри стали національною прикметою України??
показати весь коментар
06.03.2026 17:05 Відповісти
Схоже що чєхі взялися за розслідування.
показати весь коментар
06.03.2026 18:38 Відповісти
Служив би - був би зараз живий.
показати весь коментар
06.03.2026 18:18 Відповісти
украинская ылита и генофонд нации. батальон Бали понес траты.
показати весь коментар
06.03.2026 18:32 Відповісти
 
 