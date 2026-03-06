В Україні та Індонезії розслідують викрадення і вбивство 28-річного українця на Балі

Українські правоохоронці разом з індонезійською поліцією з’ясовують обставини можливого викрадення та вбивства 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі.

За словами представника Головного слідчого управління Нацполіції Сергія Сторожука, слідчі у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за статтями про викрадення людини та вимагання, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі взаємодія між правоохоронцями двох країн відбувається через канали Інтерполу. Слідчі перевіряють обставини можливого викрадення українців, факти вимагання грошей у їхніх родичів, а також ідентифікують людські рештки, знайдені в Індонезії.

Раніше поліція Індонезії повідомила, що за результатами ДНК-експертизи розчленоване тіло, знайдене на узбережжі Балі, може належати саме Ігорю Комарову. У справі вже затримали одного підозрюваного, ще шістьох розшукують.

Що передувало

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.