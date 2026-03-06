В Україні та Індонезії розслідують викрадення і вбивство 28-річного українця на Балі
Українські правоохоронці разом з індонезійською поліцією з’ясовують обставини можливого викрадення та вбивства 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі.
За словами представника Головного слідчого управління Нацполіції Сергія Сторожука, слідчі у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за статтями про викрадення людини та вимагання, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі взаємодія між правоохоронцями двох країн відбувається через канали Інтерполу. Слідчі перевіряють обставини можливого викрадення українців, факти вимагання грошей у їхніх родичів, а також ідентифікують людські рештки, знайдені в Індонезії.
Раніше поліція Індонезії повідомила, що за результатами ДНК-експертизи розчленоване тіло, знайдене на узбережжі Балі, може належати саме Ігорю Комарову. У справі вже затримали одного підозрюваного, ще шістьох розшукують.
Що передувало
Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.
- Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
- За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
- За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
- За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
- Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.
- За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.
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А нажаль, якби не втік,- не потрібно було б Індонезії створювати проблеми
А як кримінальні пахани, то мабуть всі дніпровські судмедексперти там відпочивають з 15 лютого. Це ж не таке ДНК, як загиблих на фронті.
Це ж ДНК треба кого ДНК.