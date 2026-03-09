В Украине ускорят ремонт госдорог: Правительство выделяет дополнительные ₴3 млрд из резервного фонда

Сегодня, 9 марта, на заседании правительства рассмотрели вопрос о состоянии ремонта автомобильных дорог государственного значения.

Продолжаются работы на международных и национальных трассах

По ее словам, в настоящее время работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия.

"Основной акцент - на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад", - говорится в сообщении.

Темпы ремонта увеличат

Свириденко также отметила, что поставлена задача Минразвития вместе с Агентством восстановления в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

Финансирование

"Отдельно рассмотрели вопрос финансирования и определили источники покрытия соответствующих потребностей.

Прежде всего речь идет о имеющемся финансовом ресурсе государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизмом государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Правительство приняло соответствующие организационные решения для обеспечения необходимого финансового ресурса.