РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10421 посетитель онлайн
Новости Ремонт дорог
389 11

В Украине ускорят ремонт госдорог: Правительство выделяет дополнительные ₴3 млрд из резервного фонда

дороги

Сегодня, 9 марта, на заседании правительства рассмотрели вопрос о состоянии ремонта автомобильных дорог государственного значения.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram по итогам заседания, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Продолжаются работы на международных и национальных трассах

По ее словам, в настоящее время работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия.

"Основной акцент - на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделит 10 миллиардов из резервного фонда на ремонт дорог

Темпы ремонта увеличат

Свириденко также отметила, что поставлена задача Минразвития вместе с Агентством восстановления в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

Финансирование

"Отдельно рассмотрели вопрос финансирования и определили источники покрытия соответствующих потребностей.

Прежде всего речь идет о имеющемся финансовом ресурсе государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизмом государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Читайте также: На ремонт дорог нужно найти 52 миллиарда, – Зеленский

Правительство приняло соответствующие организационные решения для обеспечения необходимого финансового ресурса.

Автор: 

дороги (72) ремонт (53) Свириденко Юлия (316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
зебидло навмисно робе неякісне покриття з неякісного матеріалу, щоб кожен рік красти на ременті доріг.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:46 Ответить
+1
Особливо треба відремонтувати дороги у прифронтової зоні, там і робити нічого не треба, просто списувати бабло. Ну ще можна для звіту відремонтувати дороги до курорту та конча заспи
показать весь комментарий
09.03.2026 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо що, від якості прифронтових доріг залежить виживання транспорту під дроновими атаками, і швидкість евакуації поранених.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:45 Ответить
Я не утверждаю, что первый транш полностью выполнен. Но если разделить одно на другое, то цена ямочного ремонта 1м2 составляет 19355 грн.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:45 Ответить
зебидло навмисно робе неякісне покриття з неякісного матеріалу, щоб кожен рік красти на ременті доріг.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:46 Ответить
так завжди було, бо з чого їх фірми будуть кормитись
показать весь комментарий
09.03.2026 13:50 Ответить
Особливо треба відремонтувати дороги у прифронтової зоні, там і робити нічого не треба, просто списувати бабло. Ну ще можна для звіту відремонтувати дороги до курорту та конча заспи
показать весь комментарий
09.03.2026 13:47 Ответить
Брешуть! Говорив з директором асфальтного підприємства - місцеві "князьки" гризуться між собою, а роботу підприємств не фінансують...
показать весь комментарий
09.03.2026 13:54 Ответить
"В Україні прискорять ремонт держдоріг набивання кишень чиновників"
Джерело: https://censor.net/ua/n3604293
"https://shlyahta.com.ua/vesna-pryide-sadzhaty-budemo-zelenskyi-poiasnyv-chomu-tsoho-ne-stalosia/ Весна прийде - саджати будемо"
Це вже яка у нас весна почалася?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:11 Ответить
"Весна прийде - саджати будемо"
Так то ж дерева.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:15 Ответить
Єдині дерева, котрі з'явилися за ці роки, це ті що виросли на колишньому дні Каховського водосховища.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:19 Ответить
В Україні прискорять вивезення валютних резервів і золота,,,Під це вже відведено додаткові кошти на ремонт доріг...
показать весь комментарий
09.03.2026 14:20 Ответить
Почались жнива) Про разваленные ТЭЦ можно будет забыть до осени. А вспомнить когда отопительный сезон начнется и холода.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:23 Ответить
 
 