В Україні прискорять ремонт держдоріг: Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду

Сьогодні, 9 березня, на засіданні Уряду розглянули питання стану ремонту автомобільних доріг державного значення.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання, інформує Цензор.НЕТ.

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Тривають роботи на міжнародних та національних трасах

За її словами, наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття.

"Основний акцент - на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад", - йдеться у повідомленні.

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Темпи ремонту збільшать

Свириденко також зазначила, що поставлено завдання Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

Фінансування

"Окремо розглянули питання фінансування та визначили джерела покриття відповідних потреб.

Насамперед ідеться про наявний фінансовий ресурс державного бюджету. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій", - йдеться у повідомленні.

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Уряд ухвалив відповідні організаційні рішення для забезпечення необхідного фінансового ресурсу.