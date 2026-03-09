УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11227 відвідувачів онлайн
Новини Ремонт доріг
937 17

В Україні прискорять ремонт держдоріг: Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду

дороги

Сьогодні, 9 березня, на засіданні Уряду розглянули питання стану ремонту автомобільних доріг державного значення.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тривають роботи на міжнародних та національних трасах

За її словами, наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття.

"Основний акцент - на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділить 10 мільярдів із резервного фонду на ремонт доріг

Темпи ремонту збільшать

Свириденко також зазначила, що поставлено завдання Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

Фінансування

"Окремо розглянули питання фінансування та визначили джерела покриття відповідних потреб.

Насамперед ідеться про наявний фінансовий ресурс державного бюджету. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На ремонт доріг потрібно знайти 52 мільярди, – Зеленський

Уряд ухвалив відповідні організаційні рішення для забезпечення необхідного фінансового ресурсу.

Автор: 

дороги (3113) ремонт (2446) Свириденко Юлія (943)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
зебидло навмисно робе неякісне покриття з неякісного матеріалу, щоб кожен рік красти на ременті доріг.
показати весь коментар
09.03.2026 13:46 Відповісти
+2
Особливо треба відремонтувати дороги у прифронтової зоні, там і робити нічого не треба, просто списувати бабло. Ну ще можна для звіту відремонтувати дороги до курорту та конча заспи
показати весь коментар
09.03.2026 13:47 Відповісти
+1
Якщо що, від якості прифронтових доріг залежить виживання транспорту під дроновими атаками, і швидкість евакуації поранених.
показати весь коментар
09.03.2026 13:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо що, від якості прифронтових доріг залежить виживання транспорту під дроновими атаками, і швидкість евакуації поранених.
показати весь коментар
09.03.2026 13:45 Відповісти
Можливо це є дуже важливим...
Але... Як же справи з технікою з гарною прохідністю по місцевості ?
Невже в прифронтових районах бувають дороги не пошкоджені градами, мінами, снарядами ??? Якщо вони по рятувальниким і медикам хєрачать, то чому дрони в ціх прифронтових районах будуть жаліти будівельників ?
показати весь коментар
09.03.2026 22:14 Відповісти
Ну, ризик є завжди, на жаль.
показати весь коментар
10.03.2026 08:55 Відповісти
Я не утверждаю, что первый транш полностью выполнен. Но если разделить одно на другое, то цена ямочного ремонта 1м2 составляет 19355 грн.
показати весь коментар
09.03.2026 13:45 Відповісти
зебидло навмисно робе неякісне покриття з неякісного матеріалу, щоб кожен рік красти на ременті доріг.
показати весь коментар
09.03.2026 13:46 Відповісти
так завжди було, бо з чого їх фірми будуть кормитись
показати весь коментар
09.03.2026 13:50 Відповісти
Особливо треба відремонтувати дороги у прифронтової зоні, там і робити нічого не треба, просто списувати бабло. Ну ще можна для звіту відремонтувати дороги до курорту та конча заспи
показати весь коментар
09.03.2026 13:47 Відповісти
Брешуть! Говорив з директором асфальтного підприємства - місцеві "князьки" гризуться між собою, а роботу підприємств не фінансують...
показати весь коментар
09.03.2026 13:54 Відповісти
"В Україні прискорять ремонт держдоріг набивання кишень чиновників"
Джерело: https://censor.net/ua/n3604293
"https://shlyahta.com.ua/vesna-pryide-sadzhaty-budemo-zelenskyi-poiasnyv-chomu-tsoho-ne-stalosia/ Весна прийде - саджати будемо"
Це вже яка у нас весна почалася?
показати весь коментар
09.03.2026 14:11 Відповісти
"Весна прийде - саджати будемо"
Так то ж дерева.
показати весь коментар
09.03.2026 14:15 Відповісти
Єдині дерева, котрі з'явилися за ці роки, це ті що виросли на колишньому дні Каховського водосховища.
показати весь коментар
09.03.2026 14:19 Відповісти
В Україні прискорять вивезення валютних резервів і золота,,,Під це вже відведено додаткові кошти на ремонт доріг...
показати весь коментар
09.03.2026 14:20 Відповісти
Почались жнива) Про разваленные ТЭЦ можно будет забыть до осени. А вспомнить когда отопительный сезон начнется и холода.
показати весь коментар
09.03.2026 14:23 Відповісти
Прийшла весна і першим зацвіло Велике крадівництво !!!!
показати весь коментар
09.03.2026 15:39 Відповісти
- Весна прийшла ; саджати будуть ??
- ні, немає карт..
показати весь коментар
09.03.2026 22:06 Відповісти
Кірюша знову в темі велике крадівництво фортифікації і знову велике крадівництво
показати весь коментар
09.03.2026 16:38 Відповісти
На грілки не було!! На турнікети не було!!
На все потрібне і термінове не було!
А як Велике Крадійництво - то давай розчіхляй РезервФонд !!! 🛢️⛲🕊️🤝✍️✍️✍️
показати весь коментар
09.03.2026 22:05 Відповісти
 
 