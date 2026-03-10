Польша создает самую современную систему борьбы с БпЛА в Европе, - Financial Times

Польша создает систему противодействия беспилотникам, которую в Варшаве называют одной из самых современных в Европе. Решение о ее разработке приняли после инцидента в сентябре прошлого года, когда около 20 российских дронов нарушили воздушное пространство страны.

Вопрос развития европейских антидроновых технологий также приобрел новую актуальность после атаки иранских дронов "Шахед" на британскую военную базу на Кипре на прошлой неделе - это произошло после американо-израильских ударов по Ирану, сообщает Цензор.НЕТ.

Польская система, получившая название San, разрабатывается польско-норвежским консорциумом, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро, пишет Financial Times.

Финансирование проекта планируют обеспечить за счет кредитов Европейского Союза, которые Польша получит в рамках новой оборонной программы Safe, направленной на наращивание производства вооружений в Европе для сдерживания российской агрессии.

По предварительным планам, система San будет состоять из 18 мобильных антидроновых батарей. Каждая из них будет оснащена датчиками обнаружения и средствами поражения, объединенными единой системой управления.

Радары и пушки, установленные на сотнях мобильных платформ, будут патрулировать польскую границу и работать во взаимодействии с национальными и союзными системами противовоздушной обороны.

