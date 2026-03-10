РУС
Новости Провокации РФ в Европе
1 009 10

Польша создает самую современную систему борьбы с БпЛА в Европе, - Financial Times

Польша создает самую современную систему борьбы с БПЛА

Польша создает систему противодействия беспилотникам, которую в Варшаве называют одной из самых современных в Европе. Решение о ее разработке приняли после инцидента в сентябре прошлого года, когда около 20 российских дронов нарушили воздушное пространство страны.

Вопрос развития европейских антидроновых технологий также приобрел новую актуальность после атаки иранских дронов "Шахед" на британскую военную базу на Кипре на прошлой неделе - это произошло после американо-израильских ударов по Ирану, сообщает Цензор.НЕТ.

Польская система, получившая название San, разрабатывается польско-норвежским консорциумом, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро, пишет Financial Times.

Подробности

Финансирование проекта планируют обеспечить за счет кредитов Европейского Союза, которые Польша получит в рамках новой оборонной программы Safe, направленной на наращивание производства вооружений в Европе для сдерживания российской агрессии.

По предварительным планам, система San будет состоять из 18 мобильных антидроновых батарей. Каждая из них будет оснащена датчиками обнаружения и средствами поражения, объединенными единой системой управления.

Радары и пушки, установленные на сотнях мобильных платформ, будут патрулировать польскую границу и работать во взаимодействии с национальными и союзными системами противовоздушной обороны.

Читайте: "В НАТО такого нет": Стальные бункеры-укрытия от "Метинвеста" Ахметова могут установить на границе Польши с Россией

Автор: 

беспилотник (2918) Европа (961) Польша (1891)
Топ комментарии
+3
Що вони можуть ******* створити якщо ця система не опробувана в бойових діях?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:08 Ответить
+3
ага, схоже.... тільки анекдот це коли пройдохи розробляють шашлички па паличці, а дурнуваті за них віддають по приколу 73 проценти голосів. Прикололись? Поржали?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:12 Ответить
+3
************ у нас. Вони можуть створити тільки щось схоже,, але не перевірене в бою. А зброя ефективно перевіряється тільки в бойових діях.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Схоже на анекдот
показать весь комментарий
10.03.2026 13:06 Ответить
ага, схоже.... тільки анекдот це коли пройдохи розробляють шашлички па паличці, а дурнуваті за них віддають по приколу 73 проценти голосів. Прикололись? Поржали?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:12 Ответить
Всі дурники ,,от ти розумний в германію здриснув..а цікаво німці не сміються з тебе шо ти такий мудрий батрачиш на німчуру а дома в країні 30 років обираєш одних брехунів та крадунів??
показать весь комментарий
10.03.2026 13:23 Ответить
Батрачиш недоумок ти, а я працював понад 25 років лікарем і одержую непогану пенсію, а ти сцикопіхота непотрібна.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:20 Ответить
Що вони можуть ******* створити якщо ця система не опробувана в бойових діях?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:08 Ответить
АЗАХАЗАХХАХАХАХАХАХАХ - лише при першому ж дроні вони всі втечуть в Німеччину, або не стрілятимуть що НЕ ЕСКАЛІРОВАТЬ
показать весь комментарий
10.03.2026 13:11 Ответить
************ у нас. Вони можуть створити тільки щось схоже,, але не перевірене в бою. А зброя ефективно перевіряється тільки в бойових діях.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:21 Ответить
Польща створює систему протидії безпілотникам, яку у Варшаві називають однією з ************* у Європі Джерело: https://censor.net/ua/n3604481
А Нiметчина створює систему протидії безпілотникам, яку у Берлiнi називають однією з ************* у Європі.
Й Брiтанiя теж створює систему протидії безпілотникам, яку у Лондонi називають однією з ************* у Європі.
Я вам сажу велику таемницю, що США теж створює систему протидії безпілотникам, яку у Вашiнгтонi називають однією з ************* , нi не у Європі, у свiтi.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:21 Ответить
Поки вони ВСІ створюють "************" системи - Україна створила ДІЄВУ систему!!!
Хай всі ці "створювачі", похваляться, скільки саме БПЛА вони збили... А потім порівняємо з результатами нашої, "**********"...
показать весь комментарий
10.03.2026 13:50 Ответить
за віслою?
показать весь комментарий
10.03.2026 14:10 Ответить
 
 