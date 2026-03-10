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Новини Провокації РФ в Європі
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Польща створює найсучаснішу систему боротьби з БПЛА в Європі, - Financial Times

Польща створює найсучаснішу систему боротьби з БПЛА

Польща створює систему протидії безпілотникам, яку у Варшаві називають однією з найсучасніших у Європі. Рішення про її розробку ухвалили після інциденту у вересні минулого року, коли близько 20 російських дронів порушили повітряний простір країни.

Питання розвитку європейських антидронових технологій також набуло нової актуальності після атаки іранських дронів "Шахед" на британську військову базу на Кіпрі минулого тижня - це сталося після американо-ізраїльських ударів по Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ.

Польська система, що отримала назву San, розробляється польсько-норвезьким консорціумом, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро, пише Financial Times.

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Подробиці

Фінансування проєкту планують забезпечити за рахунок кредитів Європейського Союзу, які Польща отримає в межах нової оборонної програми Safe, спрямованої на нарощування виробництва озброєнь у Європі для стримування російської агресії.

За попередніми планами, система San складатиметься з 18 мобільних антидронових батарей. Кожна з них буде оснащена датчиками виявлення та засобами ураження, об’єднаними єдиною системою управління.

Радари та гармати, встановлені на сотнях мобільних платформ, патрулюватимуть польський кордон і працюватимуть у взаємодії з національними та союзницькими системами протиповітряної оборони.

Читайте: "У НАТО такого немає": Сталеві бункери-криївки від "Метінвесту" Ахметова можуть встановити на кордоні Польщі з Росією

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) Європа (2508) Польща (9374)
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Топ коментарі
+6
Що вони можуть ******* створити якщо ця система не опробувана в бойових діях?
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10.03.2026 13:08 Відповісти
+4
ага, схоже.... тільки анекдот це коли пройдохи розробляють шашлички па паличці, а дурнуваті за них віддають по приколу 73 проценти голосів. Прикололись? Поржали?
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10.03.2026 13:12 Відповісти
+3
************ у нас. Вони можуть створити тільки щось схоже,, але не перевірене в бою. А зброя ефективно перевіряється тільки в бойових діях.
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10.03.2026 13:21 Відповісти
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Схоже на анекдот
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10.03.2026 13:06 Відповісти
ага, схоже.... тільки анекдот це коли пройдохи розробляють шашлички па паличці, а дурнуваті за них віддають по приколу 73 проценти голосів. Прикололись? Поржали?
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10.03.2026 13:12 Відповісти
Всі дурники ,,от ти розумний в германію здриснув..а цікаво німці не сміються з тебе шо ти такий мудрий батрачиш на німчуру а дома в країні 30 років обираєш одних брехунів та крадунів??
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10.03.2026 13:23 Відповісти
Батрачиш недоумок ти, а я працював понад 25 років лікарем і одержую непогану пенсію, а ти сцикопіхота непотрібна.
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10.03.2026 14:20 Відповісти
Що вони можуть ******* створити якщо ця система не опробувана в бойових діях?
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10.03.2026 13:08 Відповісти
АЗАХАЗАХХАХАХАХАХАХАХ - лише при першому ж дроні вони всі втечуть в Німеччину, або не стрілятимуть що НЕ ЕСКАЛІРОВАТЬ
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10.03.2026 13:11 Відповісти
************ у нас. Вони можуть створити тільки щось схоже,, але не перевірене в бою. А зброя ефективно перевіряється тільки в бойових діях.
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10.03.2026 13:21 Відповісти
Польща створює систему протидії безпілотникам, яку у Варшаві називають однією з ************* у Європі Джерело: https://censor.net/ua/n3604481
А Нiметчина створює систему протидії безпілотникам, яку у Берлiнi називають однією з ************* у Європі.
Й Брiтанiя теж створює систему протидії безпілотникам, яку у Лондонi називають однією з ************* у Європі.
Я вам сажу велику таемницю, що США теж створює систему протидії безпілотникам, яку у Вашiнгтонi називають однією з ************* , нi не у Європі, у свiтi.
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10.03.2026 13:21 Відповісти
Поки вони ВСІ створюють "************" системи - Україна створила ДІЄВУ систему!!!
Хай всі ці "створювачі", похваляться, скільки саме БПЛА вони збили... А потім порівняємо з результатами нашої, "**********"...
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10.03.2026 13:50 Відповісти
за віслою?
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10.03.2026 14:10 Відповісти
Польща, завидюща, не може пережити, що по протидії безпілотникам всі вважають найкрутішими українців, і куплять будуть у України - технології, безпілотники, платити за спеців, що будуть навчать. Отже вважають, як назвуть своє небачене "чудо"************* системою" то і вони на цьому зароблять
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10.03.2026 16:14 Відповісти
 
 