Мировая экономика переживает наибольшую неопределенность с начала войны РФ, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мировая экономика находится в состоянии наибольшей неопределенности с начала полномасштабной войны России против Украины.

"Мировая экономика переживает наибольшую неопределенность с начала российско-украинской войны... Никто не может точно предсказать, где окажется мир, если война продолжится", - заявил Эрдоган во время эфира с представителями Партии справедливости и развития.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда на стороне мира, а не войны и дипломатии, а не конфликта.

"Мы хотим, чтобы слезы в нашем регионе прекратились, конфликты прекратились, воцарились мир и спокойствие. Как Турция, мы прилагаем значительные усилия, чтобы руки были сняты с спускового крючка, было достигнуто прекращение огня и возобновлены переговоры", - сказал Эрдоган.

Что предшествовало?

Новый раунд переговоров Украина-США-РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

