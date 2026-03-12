РУС
Мировая экономика переживает наибольшую неопределенность с начала войны РФ, - Эрдоган

Эрдоган: мировая экономика в самой сложной ситуации с 2022 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мировая экономика находится в состоянии наибольшей неопределенности с начала полномасштабной войны России против Украины.

"Мировая экономика переживает наибольшую неопределенность с начала российско-украинской войны... Никто не может точно предсказать, где окажется мир, если война продолжится", - заявил Эрдоган во время эфира с представителями Партии справедливости и развития.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда на стороне мира, а не войны и дипломатии, а не конфликта.

"Мы хотим, чтобы слезы в нашем регионе прекратились, конфликты прекратились, воцарились мир и спокойствие. Как Турция, мы прилагаем значительные усилия, чтобы руки были сняты с спускового крючка, было достигнуто прекращение огня и возобновлены переговоры", - сказал Эрдоган.

Что предшествовало?

  • Новый раунд переговоров Украина-США-РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

Світова економіка твоїх внуків переживе.
Інфляція в Туреччині осінь 2021 - 35 відсотків, осінь 2022 - 85 відсотків, Весь 2023 - 65 відсотків, травень 2024 - 75 відсотків, кінець 2025 - 30 відсотків. За неповні пʼять років турки стали біднішими в чотири рази. Може пора вже на покой? Там біля асада і овоща якраз місце є. Мандурі ще багато років мило з підлоги у тюрмі підіймати, а хамєнєї взагалі принял іслам.
12.03.2026 07:37
Коли вже все визначено з диктатором Ердоганом, він як і всі диктатори починає розказувати про невизначеність.
А що таке, виявляється для росту економіки і стабільності, не достатньо збільшувати торгівлю з лузером-агресором, скуповувати крадене з України та розв'язувати війни з курдами і опозицією?
12.03.2026 07:51
Початок 3-й Світової - 21.04.2019...
12.03.2026 09:09
 
 