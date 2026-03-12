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Новини Агресія Росії проти України
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Світова економіка переживає найбільшу невизначеність з початку війни РФ, - Ердоган

Ердоган: світова економіка в найскладнішій ситуації з 2022 року

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що світова економіка перебуває у стані найбільшої невизначеності від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  TRT Haber.

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"Світова економіка переживає найбільшу невизначеність з початку російсько-української війни... Ніхто не може точно передбачити, де опиниться світ, якщо війна продовжиться", - заявив Ердоган під час ефіру  з представниками Партії справедливості та розвитку.

Ердоган наголосив, що Туреччина завжди на боці миру, а не війни та дипломатії, а не конфлікту.

"Ми хочемо, щоб сльози в нашому регіоні припинилися, конфлікти припинилися, запанували мир і спокій. Як Туреччина ми докладаємо значних зусиль, щоб руки були зняті зі спускового гачка, було досягнуто припинення вогню та відновлено переговори", - сказав Ердоган.

Що передувало?

  • Новий раунд переговорів Україна-США-РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.

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Автор: 

Туреччина (3725) економіка (1080) Ердоган Реджеп Таїп (1009) війна в Україні (8539)
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Світова економіка твоїх внуків переживе.
Інфляція в Туреччині осінь 2021 - 35 відсотків, осінь 2022 - 85 відсотків, Весь 2023 - 65 відсотків, травень 2024 - 75 відсотків, кінець 2025 - 30 відсотків. За неповні пʼять років турки стали біднішими в чотири рази. Може пора вже на покой? Там біля асада і овоща якраз місце є. Мандурі ще багато років мило з підлоги у тюрмі підіймати, а хамєнєї взагалі принял іслам.
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12.03.2026 07:37 Відповісти
Коли вже все визначено з диктатором Ердоганом, він як і всі диктатори починає розказувати про невизначеність.
А що таке, виявляється для росту економіки і стабільності, не достатньо збільшувати торгівлю з лузером-агресором, скуповувати крадене з України та розв'язувати війни з курдами і опозицією?
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12.03.2026 07:51 Відповісти
Початок 3-й Світової - 21.04.2019...
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12.03.2026 09:09 Відповісти
Початок 3-ї це 2008 , атака на Грузію . Цинічно на очах всієї спілтноти і світ цинічно втерся і нічого не зробив
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12.03.2026 09:36 Відповісти
Так добийте пуйла!! Тоді й краснов пепестане чудити
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12.03.2026 09:38 Відповісти
 
 