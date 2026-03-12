Світова економіка переживає найбільшу невизначеність з початку війни РФ, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що світова економіка перебуває у стані найбільшої невизначеності від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TRT Haber.

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"Світова економіка переживає найбільшу невизначеність з початку російсько-української війни... Ніхто не може точно передбачити, де опиниться світ, якщо війна продовжиться", - заявив Ердоган під час ефіру з представниками Партії справедливості та розвитку.

Ердоган наголосив, що Туреччина завжди на боці миру, а не війни та дипломатії, а не конфлікту.

"Ми хочемо, щоб сльози в нашому регіоні припинилися, конфлікти припинилися, запанували мир і спокій. Як Туреччина ми докладаємо значних зусиль, щоб руки були зняті зі спускового гачка, було досягнуто припинення вогню та відновлено переговори", - сказав Ердоган.

Що передувало?

Новий раунд переговорів Україна-США-РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.

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