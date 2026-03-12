На Одесщине закрыли шесть нелегальных автозаправок и изъяли топливо

В Одесской области прекратили деятельность шести незаконных автозаправочных станций, которые работали без лицензии и регистрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Бюро экономической безопасности Украины от 12 марта. Во время обысков правоохранители изъяли почти 70 тонн топлива и полностью демонтировали нелегальные АЗС.

По информации БЭБ, владельцы станций покупали топливо неизвестного происхождения по значительно более низким ценам и продавали его на территории Одессы и области. Для этого они самовольно установили оборудование, резервуары и топливораздаточные колонки на придорожных участках.

Локации и масштабы изъятий

Нелегальные автозаправочные станции действовали в поселке Затока, поселке Доброслав, городе Вилково, а также в Одессе на улице Циолковского и возле промрынка 7 км.

Во время обысков изъято дизельное топливо, бензин, сжиженный газ, топливораздаточные колонки, резервуары и другое оборудование. Общая стоимость изъятого составляет 9,7 млн грн.

"Правоохранители продолжают досудебное расследование по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров по ч.1 ст. 204 УК", — сообщили в БЭБ.

Расследование и установление причастных

В настоящее время продолжается следствие, в ходе которого устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Также проверяются каналы поставки и реализации подакцизных товаров.

Ранее Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении группе лиц, которые наладили подпольное производство и сбыт табачных изделий в Черновицкой области.

