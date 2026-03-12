На Одещині закрили шість нелегальних автозаправок і вилучили пальне

На Одещині припинили діяльність шести незаконних автозаправних станцій, які працювали без ліцензії та реєстрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Бюро економічної безпеки України від 12 березня. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 70 тонн пального та повністю демонтували нелегальні АЗС.

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За інформацією БЕБ, власники станцій купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами та продавали його на території Одеси та області. Для цього вони самовільно встановили обладнання, резервуари та паливороздавальні колонки на придорожніх ділянках.

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Локації та масштаби вилучень

Нелегальні автозаправні станції діяли у селищі Затока, селищі Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та біля промринку 7 км.

Під час обшуків вилучено дизельне пальне, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари та інше обладнання. Загальна вартість вилученого становить 9,7 млн грн.

"Правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів за ч.1 ст. 204 ККУ", — повідомили у БЕБ.

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Розслідування та встановлення причетних

Наразі триває слідство, під час якого встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Також перевіряють канали постачання та реалізації підакцизних товарів.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомило про підозру групі осіб, які налагодили підпільне виробництво та збут тютюнових виробів у Чернівецькій області.

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