РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9050 посетителей онлайн
Новости Газ
2 388 25

Украина обнаружила значительные запасы газа в Черном море, – Reuters

Украинский энергетический гигант "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom о разработке нового газового месторождения в Чёрном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters. Переговоры находятся на ранней стадии, а добыча газа не начнется до окончания войны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разработка месторождения имеет большой потенциал для энергетической безопасности Украины и Европы.

Украина и Румыния готовят совместные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с Румынией в реализации совместных проектов на шельфе Черного моря. По данным источников, украинская сторона планирует привлечь западные технологии глубоководной добычи газа и вести переговоры как на уровне бизнеса, так и между правительствами двух стран.

"Мы планируем совместно реализовывать проекты по добыче ресурсов на шельфе Черного моря", — отметил украинский глава. 

Потенциал Черного моря для энергетики

Расположение нового месторождения рядом с морскими лицензионными участками Румынии позволяет провести сейсмические исследования и использовать имеющиеся 2D и 3D данные. Кроме того, Черное море является стратегическим для транспортировки зерна, нефти и газа, и его ресурсы активно разрабатывают соседние страны — Румыния, Турция и Болгария.

OMV Petrom уже ведет разведку на блоках у побережья Болгарии и Румынии, в частности на месторождении Neptun Deep, добыча на котором ожидается в 2027 году, что удвоит добычу газа в Румынии и позволит стране стать экспортером.

Автор: 

Газ (10047) Нафтогаз (3039) Румыния (1235) Черное море (1496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Тут би живими залишитися, а вони вже про розробку газу балакають.
Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:38 Ответить
+4
показать весь комментарий
16.03.2026 21:43 Ответить
+3
заголовок як в той пісні
https://www.youtube.com/watch?v=JeMnvPXqpDE Верка Сердючка - Пирожок (HQ original)
показать весь комментарий
16.03.2026 21:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:32 Ответить
Ющенко не все румунам віддав?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:33 Ответить
принаймні Романія досить дружна і лояльна до нас країна, і наразі не Угорщина-2.0
показать весь комментарий
16.03.2026 21:42 Ответить
але це поки що
показать весь комментарий
16.03.2026 21:45 Ответить
Ющенко нічого не віддав.Румуни виграли в міжнародному арбітражі.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:55 Ответить
Ну, тут еще вопрос, насколько наши напряглись, чтобы выиграть. Хотя Ющенко здесь не при делах - ему тогда Мороз, иуда, полномочия срезал за долю малую.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:01 Ответить
Навіть якби у Ющенка були повноваження і нахабство як у ВіхтарХвєдрича,міжнародний арбітраж не Печерський суд.Там порішать би не вийшло.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:16 Ответить
А ти сам як, розраховуєш живим залишитись, чи як?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:47 Ответить
Всі ми сподіваємося на краще, а там як Бог дасть.
Просто коли загрожує смертельна небезпека, логічніше думати як її позбутися аніж думати про майбутнє dolce vita .
показать весь комментарий
16.03.2026 22:05 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 21:43 Ответить
Підірвати, недобомблені ТЕСи?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:48 Ответить
Експерти оцінюють запаси газу на українському шельфі Чорного моря приблизно у 50 млрд м³.
Ще у 2016 році науково-дослідне судно виявило близько 40 млрд м³ газу на шельфі неподалік Одеси.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:47 Ответить
50 млр це на два роки для населення України
показать весь комментарий
16.03.2026 21:51 Ответить
Трампу не кажіть.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:51 Ответить
Ага. ))
показать весь комментарий
16.03.2026 21:59 Ответить
Додік в курсі?
Вітек + зятек виїзжають?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:52 Ответить
бойко знайшов нові вишки?))))
показать весь комментарий
16.03.2026 22:06 Ответить
Бойка в студію,до цієї благодаті.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:07 Ответить
Там на кілька років споживання скоріш за все.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:07 Ответить
Наче Х'уйло вам дасть щось видобувати. Ми вже були найшли і даже видобували газ в ЧМ. В результаті рашисти відібрали наші вишки і напали на Україну. Поки Московія буде існувати вона не дасть нам нічого добувати і процвітати і навіть жити
показать весь комментарий
16.03.2026 22:13 Ответить
Доречі, так як Україна підписала з Тромбом якусь там угоду по земельним ресурсам то весь той газ вже Україні не належить. Українцям з того газу залишиться лишень понюхати біля вихлопної труби
показать весь комментарий
16.03.2026 22:16 Ответить
Це правда.
Але не забуваємо що і Наркоман поставлений, щоб руйнувати економіку
показать весь комментарий
16.03.2026 22:39 Ответить
 
 