Украина обнаружила значительные запасы газа в Черном море, – Reuters
Украинский энергетический гигант "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom о разработке нового газового месторождения в Чёрном море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters. Переговоры находятся на ранней стадии, а добыча газа не начнется до окончания войны.
Разработка месторождения имеет большой потенциал для энергетической безопасности Украины и Европы.
Украина и Румыния готовят совместные проекты
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с Румынией в реализации совместных проектов на шельфе Черного моря. По данным источников, украинская сторона планирует привлечь западные технологии глубоководной добычи газа и вести переговоры как на уровне бизнеса, так и между правительствами двух стран.
"Мы планируем совместно реализовывать проекты по добыче ресурсов на шельфе Черного моря", — отметил украинский глава.
Потенциал Черного моря для энергетики
Расположение нового месторождения рядом с морскими лицензионными участками Румынии позволяет провести сейсмические исследования и использовать имеющиеся 2D и 3D данные. Кроме того, Черное море является стратегическим для транспортировки зерна, нефти и газа, и его ресурсы активно разрабатывают соседние страны — Румыния, Турция и Болгария.
OMV Petrom уже ведет разведку на блоках у побережья Болгарии и Румынии, в частности на месторождении Neptun Deep, добыча на котором ожидается в 2027 году, что удвоит добычу газа в Румынии и позволит стране стать экспортером.
Просто коли загрожує смертельна небезпека, логічніше думати як її позбутися аніж думати про майбутнє dolce vita .
Ще у 2016 році науково-дослідне судно виявило близько 40 млрд м³ газу на шельфі неподалік Одеси.
