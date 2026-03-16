Украина обнаружила значительные запасы газа в Черном море, – Reuters

Украинский энергетический гигант "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom о разработке нового газового месторождения в Чёрном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters. Переговоры находятся на ранней стадии, а добыча газа не начнется до окончания войны.

Разработка месторождения имеет большой потенциал для энергетической безопасности Украины и Европы.

Читайте также: Последствия войны на Ближнем Востоке: в Индии — дефицит газа, покупатели сметают баллоны в пунктах продажи

Украина и Румыния готовят совместные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с Румынией в реализации совместных проектов на шельфе Черного моря. По данным источников, украинская сторона планирует привлечь западные технологии глубоководной добычи газа и вести переговоры как на уровне бизнеса, так и между правительствами двух стран.

"Мы планируем совместно реализовывать проекты по добыче ресурсов на шельфе Черного моря", — отметил украинский глава.

Читайте также: Кабмин продлил действие льготных цен на газ для производителей тепла и горячей воды до конца сентября, — Свириденко

Потенциал Черного моря для энергетики

Расположение нового месторождения рядом с морскими лицензионными участками Румынии позволяет провести сейсмические исследования и использовать имеющиеся 2D и 3D данные. Кроме того, Черное море является стратегическим для транспортировки зерна, нефти и газа, и его ресурсы активно разрабатывают соседние страны — Румыния, Турция и Болгария.

OMV Petrom уже ведет разведку на блоках у побережья Болгарии и Румынии, в частности на месторождении Neptun Deep, добыча на котором ожидается в 2027 году, что удвоит добычу газа в Румынии и позволит стране стать экспортером.

Ранее мы писали, что Румыния запускает первый частный поезд. Он будет курсировать почти до границы с Украиной.

Читайте также: Россия наносит удары по инфраструктуре для транспортировки нефти на юге, повреждена нефтеперекачивающая станция, — "Нафтогаз"