Україна знайшла значні запаси газу в Чорному морі, - Reuters
Український енергетичний гігант "Нафтогаз" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо розробки нового газового родовища у Чорному морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters. Переговори перебувають на ранній стадії, а видобуток газу не розпочнеться до завершення війни.
Розробка родовища має великий потенціал для енергетичної безпеки України та Європи.
Україна та Румунія готують спільні проєкти
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність співпрацювати з Румунією у реалізації спільних проєктів на шельфі Чорного моря. За даними джерел, українська сторона планує залучити західні технології глибоководного видобутку газу та вести переговори як на рівні бізнесу, так і між урядами двох країн.
"Ми плануємо разом реалізовувати проєкти з видобутку ресурсів на шельфі Чорного моря", — зазначив український глава.
Потенціал Чорного моря для енергетики
Розташування нового родовища поруч із морськими ліцензійними ділянками Румунії дозволяє провести сейсмічні дослідження та використати наявні 2D і 3D дані. Окрім цього, Чорне море є стратегічним для транспортування зерна, нафти та газу, і його ресурси активно розробляють сусідні країни — Румунія, Туреччина та Болгарія.
OMV Petrom уже проводить розвідку на блоках біля узбережжя Болгарії та Румунії, зокрема на родовищі Neptun Deep, видобуток на якому очікується у 2027 році, що подвоїть видобуток газу в Румунії та дозволить країні стати експортером.
- Раніше ми писали, що Румунія запускає перший приватний поїзд. Він курсуватиме майже до кордону з Україною.
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