Україна знайшла значні запаси газу в Чорному морі, - Reuters

Український енергетичний гігант "Нафтогаз" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо розробки нового газового родовища у Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters. Переговори перебувають на ранній стадії, а видобуток газу не розпочнеться до завершення війни.

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Розробка родовища має великий потенціал для енергетичної безпеки України та Європи.

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Україна та Румунія готують спільні проєкти

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність співпрацювати з Румунією у реалізації спільних проєктів на шельфі Чорного моря. За даними джерел, українська сторона планує залучити західні технології глибоководного видобутку газу та вести переговори як на рівні бізнесу, так і між урядами двох країн.

"Ми плануємо разом реалізовувати проєкти з видобутку ресурсів на шельфі Чорного моря", — зазначив український глава.

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Потенціал Чорного моря для енергетики

Розташування нового родовища поруч із морськими ліцензійними ділянками Румунії дозволяє провести сейсмічні дослідження та використати наявні 2D і 3D дані. Окрім цього, Чорне море є стратегічним для транспортування зерна, нафти та газу, і його ресурси активно розробляють сусідні країни — Румунія, Туреччина та Болгарія.

OMV Petrom уже проводить розвідку на блоках біля узбережжя Болгарії та Румунії, зокрема на родовищі Neptun Deep, видобуток на якому очікується у 2027 році, що подвоїть видобуток газу в Румунії та дозволить країні стати експортером.

Раніше ми писали, що Румунія запускає перший приватний поїзд. Він курсуватиме майже до кордону з Україною.

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