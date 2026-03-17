В МИД Чехии расформировали департамент, занимавшийся санкциями и проблемой российского влияния

В Министерстве иностранных дел Чехии больше нет отдельного департамента, который занимался вопросами санкций против РФ и проблемой российского влияния.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Seznam Zprávy, пишет Цензор.НЕТ.

Три источника подтвердили журналистам, что с начала марта в МИД Чехии больше нет Департамента по вопросам санкций, защиты киберпространства и устойчивости. С официального сайта об этом пока невозможно узнать, там он до сих пор присутствует в перечне.

В рамках реорганизации в министерстве после смены правительства департамент решили разделить, а специалистов перевести в другие.

Источники в структурах, занимающихся вопросами безопасности, говорят, что это может повлиять на способность Чехии эффективно противодействовать скрытому российскому влиянию и обеспечивать соблюдение санкций против России.

Также в статье отмечается, что глава МИД Петр Мацинка до сих пор не представил на рассмотрение правительства никаких предложений по мерам, которые бы предотвращали проникновение в Чехию российских шпионов под дипломатическим прикрытием.

Когда в прошлом эту тему уже поднимали в январе, Мацинка объяснил это тем, что правительство было слишком занято бюджетными вопросами.

