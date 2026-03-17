В МИД Чехии расформировали департамент, занимавшийся санкциями и проблемой российского влияния

В Министерстве иностранных дел Чехии больше нет отдельного департамента, который занимался вопросами санкций против РФ и проблемой российского влияния.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Seznam Zprávy, пишет Цензор.НЕТ.

Подробности

Три источника подтвердили журналистам, что с начала марта в МИД Чехии больше нет Департамента по вопросам санкций, защиты киберпространства и устойчивости. С официального сайта об этом пока невозможно узнать, там он до сих пор присутствует в перечне.

В рамках реорганизации в министерстве после смены правительства департамент решили разделить, а специалистов перевести в другие.

Источники в структурах, занимающихся вопросами безопасности, говорят, что это может повлиять на способность Чехии эффективно противодействовать скрытому российскому влиянию и обеспечивать соблюдение санкций против России.

Также в статье отмечается, что глава МИД Петр Мацинка до сих пор не представил на рассмотрение правительства никаких предложений по мерам, которые бы предотвращали проникновение в Чехию российских шпионов под дипломатическим прикрытием.

Когда в прошлом эту тему уже поднимали в январе, Мацинка объяснил это тем, что правительство было слишком занято бюджетными вопросами.

Читайте также: Президент Чехии Павел раскритиковал правительство Бабиша из-за сокращения расходов на оборону

Шо, потроху-потроху кацапня і Чехію під себе підгрвбає?...
17.03.2026 15:35 Ответить
Еще одну дружественную нам страну отцепили х-ловцы.
17.03.2026 15:42 Ответить
Ще одна країна(народ) йде по грузинському(ЗЕбільному) варіанту. А ми вже точно знаємо до чого це приведе - з 19-го року ми бачили такі ж самі про-кацапські двіжухи в ЗЕшоблі.
17.03.2026 15:42 Ответить
карлови вари!
район стодулки в празі!
частково сміхов, дейвіце навколо кацапського посольства!
псяча мова, звідусіль.
17.03.2026 15:51 Ответить
ктобы сомневался после того как очередная консерва кгбшная пришла там ко власти
17.03.2026 16:04 Ответить
Винiчогонезрозумiете! Це височайши стандарти НАТО про яки казав Байден у вiдповiдь на питання "Чому Чехiя в НАТО, а Україна - нi".
17.03.2026 16:20 Ответить
андрюша бабіш почав втілювати побажання гебні у життя.
17.03.2026 16:30 Ответить
як показує досвід,
ці всі департаменти по боротьбі з росією
очолюють росіяни з зарубіжними паспортами
перше, що роблять кацапські фсбешники, завалюючи в чужу країну
це змінюють прізвище і вчать мову.
та й не тільки вони..
в Німеччині російські курки по ратхаузах та поліціях сидять
і несуть золоті яйця во ім"я расії.
17.03.2026 16:40 Ответить
 
 