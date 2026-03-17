У МЗС Чехії розпустили департамент, що займався санкціями і проблемою російського впливу

У Міністерстві закордонних справ Чехії більше немає окремого департаменту, який займався питанням санкцій проти РФ та проблемою російського впливу.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє портал Seznam Zprávy, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Три джерела підтвердили журналістам, що з початку березня в МЗС Чехії більше немає Департаменту з питань санкцій, захисту кіберпростору та стійкості. З офіційного сайту про це поки неможливо дізнатися, там він досі присутній у переліку.

У межах реорганізації у міністерстві після зміни уряду департамент вирішили розділити, а фахівців перевести до інших.

Джерела у структурах, що опікуються безпековими питаннями, кажуть, що це може вплинути на спроможність Чехії ефективно протидіяти прихованому російському впливу та забезпечувати дотримання санкцій проти Росії.

Також у статті зауважують, що очільник МЗС Петр Мацінка досі не подав на розгляд уряду ніяких пропозицій заходів, які б запобігали потраплянню до Чехії російських шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Коли у минулому цю тему вже піднімали у січні, Мацінка пояснив це тим, що уряд був надто зайнятий бюджетними питаннями.

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