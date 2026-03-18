РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Одесской области: возник пожар
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали возникший пожар. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.
