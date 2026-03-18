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Новини Обстріли Одещини
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РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Одещині: виникла пожежа

Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

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РФ атакувала дронами Одещину: пошкоджено критичну інфраструктуру

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