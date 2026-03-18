947 0
РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Одещині: виникла пожежа
Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль