Операторы дронов СБС "Рейд" поразили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" обнаружили и мастерски поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета и аэроразведки цель была своевременно обнаружена, после чего операторы беспилотников нанесли точный удар по антенне комплекса.

Отмечается, что поражение не привело к полному уничтожению техники, однако фактически вывело ее из строя и заставит противника отправить систему на длительный ремонт.

Цель была поражена в районе населенного пункта Балочки Запорожской области, примерно в 30 километрах от линии фронта.

Смотрите также: Рашист-"знаменоносец" оккупировал поселок на 10 минут и был ликвидирован: дроны 225-го ОШП. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десятки ликвидированных оккупантов: боевая работа подразделений НГУ "Азов" на Добропольском направлении. ВИДЕО