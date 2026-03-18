Операторы дронов СБС "Рейд" поразили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" обнаружили и мастерски поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета и аэроразведки цель была своевременно обнаружена, после чего операторы беспилотников нанесли точный удар по антенне комплекса.
Отмечается, что поражение не привело к полному уничтожению техники, однако фактически вывело ее из строя и заставит противника отправить систему на длительный ремонт.
Цель была поражена в районе населенного пункта Балочки Запорожской области, примерно в 30 километрах от линии фронта.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль