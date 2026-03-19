На фронте произошло 215 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 18 марта, на фронте произошло 215 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2809 дронов-камикадзе и осуществил 2263 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять боевых столкновений, противник нанес два авиаудара, сбросил две авиабомбы, осуществил 83 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, шесть – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочково. Два боевых столкновения продолжаются.

позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочково. Два боевых столкновения продолжаются. На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах Ямполя, Платоновки и в сторону Ризниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении Силы обороны сдерживали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка и в направлении Малиновки. Всего за сутки произошло шесть боевых столкновений, три из которых еще продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 31 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Затышок, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподогородное, Новопавловка. Пять боевых столкновений продолжаются в настоящее время.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 164 оккупанта и 29 – ранено; уничтожена артиллерийская система, три единицы автомобильного транспорта, один мотоцикл, семь единиц специальной техники, одно укрытие личного состава, повреждена артиллерийская система, две единицы автомобильного транспорта и восемь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 107 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах Зеленого Гая, Степового и Рыбного. Ивановка и Покровское подверглись авиаударам противника.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного, Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое, Заливое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили пять вражеских атак недалеко от Степового, Щербаков и в сторону Новоданиловки. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Беленькое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

