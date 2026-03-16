С начала суток произошло 152 боевых столкновения: наиболее активно враг атакует на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 152 боевых столкновения.



Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар – сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6232 дрона-камикадзе и осуществил 2884 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением семи КАБ. На направлении зафиксировано четыре боевых столкновения.

Читайте также: ЗРК "ТОР-М1", РЛС С-300 и командные пункты РФ поразили Силы обороны, — Генштаб ВСУ

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы и Волчанска. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоосинового, Купянска и Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять штурмов оккупантов в районах Дробишево, Лимана, Ставок, Дибровы и Боровой. Две штурмовые операции продолжаются.



На Славянском направлении противник девять раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Разниковки, Озерного и Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 279 930 человек (+760 за сутки), 33 корабля, 11 781 танк, 38 457 артиллерийских систем, 24 215 ББТ. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свои позиции в районе Миньковки.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 28 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.



На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филия и Новониколаевка. Две вражеские атаки продолжаются.



По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 оккупантов и 26 – ранено; уничтожено одно укрытие противника, реактивная система залпового огня; повреждено 54 укрытия, два пункта управления БПЛА и три орудия. Уничтожено или подавлено 226 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Даниловка и Злагода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сорвали российское стратегическое наступление, которое враг планировал на этот март, - Зеленский

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов: в районах населенных пунктов Зализничное, Мирное, Зеленое, Чаривное, Гуляйпольское и Варваровка.

На Ореховском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.