С начала суток произошло 152 боевых столкновения: наиболее активно враг атакует на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 152 боевых столкновения.
Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар – сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6232 дрона-камикадзе и осуществил 2884 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением семи КАБ. На направлении зафиксировано четыре боевых столкновения.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы и Волчанска. Одна атака продолжается.
- На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоосинового, Купянска и Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили девять штурмов оккупантов в районах Дробишево, Лимана, Ставок, Дибровы и Боровой. Две штурмовые операции продолжаются.
На Славянском направлении противник девять раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Разниковки, Озерного и Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.
На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свои позиции в районе Миньковки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 28 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.
На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филия и Новониколаевка. Две вражеские атаки продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 оккупантов и 26 – ранено; уничтожено одно укрытие противника, реактивная система залпового огня; повреждено 54 укрытия, два пункта управления БПЛА и три орудия. Уничтожено или подавлено 226 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Даниловка и Злагода.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов: в районах населенных пунктов Зализничное, Мирное, Зеленое, Чаривное, Гуляйпольское и Варваровка.
- На Ореховском направлении противник не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
