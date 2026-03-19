"Интерпайп" поставил специализированные колеса для железной дороги за Полярным кругом

Украинская промышленная компания "Интерпайп" отгрузила колеса собственной разработки для рудовозных поездов, работающих в Скандинавии. По информации предприятия, заказчик перевозит железную руду за Полярным кругом, где температура воздуха может опускаться до –40 °C.

Для этого заказа "Интерпайп" создал модификацию колеса ULT 25 LL (Long Life) на базе своей линейки железнодорожной продукции Ultimate. Новое колесо диаметром 920 мм имеет оптимизированную геометрию протектора, что обеспечивает более длительный срок эксплуатации.

Никлас Эрикссон, ведущий специалист по продажам железнодорожной продукции "Интерпайпа" на европейском рынке, отметил, что группа давно сотрудничает с этим заказчиком и оперативно реагирует на его потребности.

"На этот раз у нас уже была конструкция колеса, которую можно было использовать с небольшими изменениями. Однако иногда нам нужно в короткие сроки разрабатывать совершенно новые конструкции колес или колесных пар в соответствии с европейскими стандартами совместимости TSI. "Интерпайп" хорошо умеет это делать, что положительно влияет на долгосрочные отношения с клиентами", — сообщил Эрикссон.

Первая партия колес уже эксплуатируется на линии тяжеловесного движения Мальмбанан, которая соединяет шведское месторождение Кируна с норвежским портом Нарвик. На этом участке курсируют одни из самых тяжелых поездов Европы весом более 8000 тонн с нагрузкой на ось 25 тонн. Эта линия считается эталоном для железнодорожной логистики горнодобывающей отрасли ЕС.

