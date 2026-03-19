Цены на газ в Европе взлетели на 35% из-за атак Ирана на энергообъекты Катара

Цены на природный газ в Европе резко выросли после усиления иранских атак на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе, что привело к повреждению крупнейшего в мире завода по экспорту сжиженного природного газа.

В четверг фьючерсы на бенчмарк подскочили на 35%, сообщает Bloomberg.

Причиной резкого подорожания стали ракетные удары Ирана по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. Компания QatarEnergy подтвердила масштабные пожары и значительные разрушения на объектах, которые обеспечивают 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Помимо катарских мощностей, из-за падения обломков ракет прекратил работу газовый объект Хабшан в Абу-Даби. На данный момент точные сроки возобновления поставок остаются неизвестными. Аналитики Global Risk Management отмечают, что ремонтные работы могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Это создает дефицит на мировом рынке, поскольку европейские страны вынуждены конкурировать с азиатскими покупателями за свободные объемы топлива.

Ситуация для Европы осложняется тем, что после завершения отопительного сезона уровень запасов в подземных хранилищах снизился. Для их пополнения летом понадобится импорт дополнительных партий СПГ в условиях ограниченного предложения.

Как сообщалось, 19 марта цены на нефть выросли после того, как Иран атаковал энергетические объекты по всему Ближнему Востоку в ответ на удар по газовому месторождению Южный Парс, что стало серьезной эскалацией войны с Соединенными Штатами и Израилем.

