Продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов: алгоритм действий

Декларирование оружия продолжается: МВД рассказало об алгоритме действий

В Украине продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Если у вас есть незарегистрированное огнестрельное оружие, вы можете задекларировать его, обратившись в подразделения Национальной полиции. Это позволяет легализовать владение и избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Алгоритм действий

  • сообщите о находке или имеющемся оружии по номеру 102 или 112;
  • в течение 24 часов явитесь в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия или боеприпасов;
  • задекларируйте оружие – вы можете оставить его себе на законных основаниях или добровольно сдать в полицию.

В МВД пояснили, что декларированию подлежит любое огнестрельное оружие, кроме нарезного калибра от 12,7 мм и более и боеприпасов к нему, пулеметов, огнеметов, минометов и других видов тяжелого вооружения, находящихся на вооружении военных.

Мабуть почало смженим підвонювати, що зе-влада так активувалася. Переживають, сердешні.
20.03.2026 09:29 Ответить
А срібло з золотом не треба декларувати?
20.03.2026 09:30 Ответить
Пізніше. Потім сдавати.
20.03.2026 10:20 Ответить
К чему всё это, оружия сейчас у украинцев как у дурака махорки а будет ещё больше и вряд ли будет много желающих его сдавать или как то светить властям...
20.03.2026 09:33 Ответить
Якщо правоохоронні органи не можуть забезпечити правопорядок в Україні: ігнорують рашистську агентуру (через що маємо війну), якщо поліція першою тікає під час вторгнення кацапів, будує маєтки на хабарі, випускає за кордон корупціонерів, кришує олігархів і колцентри, то нехай ідуть у сраку зі своїми алгоритмами.
20.03.2026 09:36 Ответить
Не наговорюйте. Поліція ніколи не тікає від окупантів. Вони радісно переходять на службу до окпантів.
Статистика не дасть збрехати.
20.03.2026 10:22 Ответить
Ага тільки низький старт візьму і побіжу декларувати .
20.03.2026 09:44 Ответить
Зі зрадниками ментами тільки й залишилося людям зброю засвітити перед орками. Ще пам'ятаю, як депутат Олесь Доній розпинався перед війною, що українці не доросли до володіння зброї. тільки вони зараз в окопах або в окупації ті, хто ще живі, а він видосики знімає патріотичні.
20.03.2026 09:47 Ответить
Це як перед влаштованим комуняками-більшовиками Голодомору і великого терору вилучали у населення зброю? Необільшовики продовжують безславні справи їхніх попередників чекістів-сатаністів.
20.03.2026 09:51 Ответить
 
 