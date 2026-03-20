Продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов: алгоритм действий

В Украине продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Если у вас есть незарегистрированное огнестрельное оружие, вы можете задекларировать его, обратившись в подразделения Национальной полиции. Это позволяет легализовать владение и избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Алгоритм действий

сообщите о находке или имеющемся оружии по номеру 102 или 112;

в течение 24 часов явитесь в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия или боеприпасов;

задекларируйте оружие – вы можете оставить его себе на законных основаниях или добровольно сдать в полицию.

В МВД пояснили, что декларированию подлежит любое огнестрельное оружие, кроме нарезного калибра от 12,7 мм и более и боеприпасов к нему, пулеметов, огнеметов, минометов и других видов тяжелого вооружения, находящихся на вооружении военных.

