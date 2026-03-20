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Триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів: алгоритм дій
В Україні триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Якщо ви маєте незареєстровану вогнепальну зброю, ви можете задекларувати її, звернувшись до підрозділів Національної поліції. Це дозволяє легалізувати володіння та уникнути кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Алгоритм дій
- повідомте про знахідку чи наявну зброю за номером 102 або 112;
- упродовж 24 годин прибудьте до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї або боєприпасів;
- задекларуйте зброю – ви можете залишити її собі на законних підставах або добровільно здати поліції.
В МВС пояснили, що декларуванню підлягає будь-яка вогнепальна зброя, окрім нарізної калібру від 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових.
Топ коментарі
+11 Tema9
показати весь коментар20.03.2026 09:36 Відповісти Посилання
+6 Павел Орехов #618056
показати весь коментар20.03.2026 09:47 Відповісти Посилання
+5 Дзядзьо Добрий
показати весь коментар20.03.2026 09:29 Відповісти Посилання
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