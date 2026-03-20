Триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів: алгоритм дій

В Україні триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо ви маєте незареєстровану вогнепальну зброю, ви можете задекларувати її, звернувшись до підрозділів Національної поліції. Це дозволяє легалізувати володіння та уникнути кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій

повідомте про знахідку чи наявну зброю за номером 102 або 112;

упродовж 24 годин прибудьте до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї або боєприпасів;

задекларуйте зброю – ви можете залишити її собі на законних підставах або добровільно здати поліції.

В МВС пояснили, що декларуванню підлягає будь-яка вогнепальна зброя, окрім нарізної калібру від 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових.

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