УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Декларація зброї
1 709 10

Триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів: алгоритм дій

Декларування зброї триває: МВС розповіло алгоритм дій

В Україні триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Якщо ви маєте незареєстровану вогнепальну зброю, ви можете задекларувати її, звернувшись до підрозділів Національної поліції. Це дозволяє легалізувати володіння та уникнути кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій

  • повідомте про знахідку чи наявну зброю за номером 102 або 112;
  • упродовж 24 годин прибудьте до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї або боєприпасів;
  • задекларуйте зброю – ви можете залишити її собі на законних підставах або добровільно здати поліції.

В МВС пояснили, що декларуванню підлягає будь-яка вогнепальна зброя, окрім нарізної калібру від 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових.

Також читайте: Посвідчення водія під час війни: У МВС пояснили, як отримати або обміняти

Автор: 

МВС (3518) зброя (7920)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Якщо правоохоронні органи не можуть забезпечити правопорядок в Україні: ігнорують рашистську агентуру (через що маємо війну), якщо поліція першою тікає під час вторгнення кацапів, будує маєтки на хабарі, випускає за кордон корупціонерів, кришує олігархів і колцентри, то нехай ідуть у сраку зі своїми алгоритмами.
показати весь коментар
20.03.2026 09:36 Відповісти
+6
Зі зрадниками ментами тільки й залишилося людям зброю засвітити перед орками. Ще пам'ятаю, як депутат Олесь Доній розпинався перед війною, що українці не доросли до володіння зброї. тільки вони зараз в окопах або в окупації ті, хто ще живі, а він видосики знімає патріотичні.
показати весь коментар
20.03.2026 09:47 Відповісти
+5
Мабуть почало смженим підвонювати, що зе-влада так активувалася. Переживають, сердешні.
показати весь коментар
20.03.2026 09:29 Відповісти

Завантаження...

 
 