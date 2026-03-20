Междисциплинарный проект "Вышиваный. Король Украины" ищет авторов для нового сборника эссе о Вильгельме фон Габсбург-Лотаринском — полковнике легиона Украинских сечевых стрельцов и Армии УНР.

Об этом говорится в сообщении проекта в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

К проекту уже присоединились Тарас Прохасько, Екатерина Калитко и Лариса Денисенко.

"Мы ищем разные голоса — с Востока и Запада, молодых и опытных, мужские и женские точки зрения. Темы — от семейных драм Габсбургов до военных и духовных измерений эпохи; приветствуем и нестандартные ракурсы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сборник эссе станет следующим шагом в развитии проекта, который начался с либретто Сергея Жадана и продолжился постановкой оперы в Харькове, а сегодня присутствует в книгах, международных показах и культурных событиях в Украине и Европе.

Фигура Вильгельма фон Габсбург-Лотаринского — Василия Вышиваного — позволяет по-новому взглянуть на украинскую историю как на часть европейского контекста.

"Именно поэтому нам важно собрать разные голоса и разные подходы — чтобы эта история прозвучала многомерно. Это возможность присоединиться к совместной работе над текстом, который возвращает в современность одну из ключевых фигур украинской освободительной борьбы. Вместе восстанавливаем историческую справедливость и создаем новую национальную идентичность", — рассказали организаторы проекта.

Подать заявку можно до 9 апреля 2026 года по ссылке.

Читайте также: В Киеве презентовали культурно-художественный проект "Место сопротивления", посвященный крепости "Азовсталь"