Проект "Вышиваный. Король Украины" ищет авторов для нового сборника эссе

Междисциплинарный проект "Вышиваный. Король Украины" ищет авторов для нового сборника эссе о Вильгельме фон Габсбург-Лотаринском — полковнике легиона Украинских сечевых стрельцов и Армии УНР.

К проекту уже присоединились Тарас Прохасько, Екатерина Калитко и Лариса Денисенко.

"Мы ищем разные голоса — с Востока и Запада, молодых и опытных, мужские и женские точки зрения. Темы — от семейных драм Габсбургов до военных и духовных измерений эпохи; приветствуем и нестандартные ракурсы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сборник эссе станет следующим шагом в развитии проекта, который начался с либретто Сергея Жадана и продолжился постановкой оперы в Харькове, а сегодня присутствует в книгах, международных показах и культурных событиях в Украине и Европе.

Фигура Вильгельма фон Габсбург-Лотаринского — Василия Вышиваного — позволяет по-новому взглянуть на украинскую историю как на часть европейского контекста.

"Именно поэтому нам важно собрать разные голоса и разные подходы — чтобы эта история прозвучала многомерно. Это возможность присоединиться к совместной работе над текстом, который возвращает в современность одну из ключевых фигур украинской освободительной борьбы. Вместе восстанавливаем историческую справедливость и создаем новую национальную идентичность", — рассказали организаторы проекта.

Подать заявку можно до 9 апреля 2026 года по ссылке.

а шо - лідор на гетьмана не підходить??
ГабсБУРГЕРа треба шукати.???
Потурнаки(((
20.03.2026 23:43 Ответить
ТО ВЖЕ З ПЛІСНЯВОЙ !) НАПИШІТЬ ВІД ЧОРНОБИЛЯ, РЕВОЛЮЦІЇ НА ГРАНИТІ Й БАНДИТЬСЬКІ 90-і, ПОМАРАНЧЕВУ РЕВОЛЮЦІЮ, РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ Й ПОВНИМ ОБВАЛОМ ГРИВНІ Й ПРО НАСТУП Й ВІЙНУ ВСЮ ПРАВДУ !!! Й ВСІ ПРІЗВИЩА З КООРДИНАТАМИ ТИХ ХТО БУВ ПРИ ВЛАДІ Й БІЗНЕСІ В ЦІ РОКИ Й ЇХ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ !!! ТА ВІДПРАВТЕ ЦЕ ВСЕ В ГААГУ ЯК ПОЗОВ ВІД РОДИЧІВ АРМІЇ УНР !!!
21.03.2026 00:01 Ответить
 
 