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Проєкт "Вишиваний. Король України" шукає авторів для нової збірки есеїв

Open Call для авторів: проєкт "Вишиваний" готує нову збірку есеїв

Міждисциплінарний проєкт "Вишиваний. Король України" шукає авторів для нової збірки есеїв про Вільгельма фон Габсбурґа-Лотаринзького - полковника легіону Українських січових стрільців та Армії УНР.

Про це йдеться у повідомленні проєкту в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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До проєкту вже долучилися Тарас Прохасько, Катерина Калитко та Лариса Денисенко.

"Ми шукаємо різні голоси - зі Сходу і Заходу, молодих і досвідчених, чоловічі та жіночі перспективи. Теми - від родинних драм Габсбурґів до військових і духовних вимірів епохи; вітаємо й нестандартні ракурси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збірка есеїв стане наступним кроком у розвитку проєкту, який почався з лібрето Сергія Жадана і продовжився постановкою опери у Харкові, а сьогодні присутній у книжках, міжнародних показах та культурних подіях в Україні та Європі.

Постать Вільгельма фон Габсбурґа-Лотаринзького - Василя Вишиваного дозволяє по-новому подивитися на українську історію як частину європейського контексту.

"Саме тому нам важливо зібрати різні голоси і різні підходи — щоб ця історія прозвучала багатовимірно. Це можливість долучитися до спільної роботи над текстом, який повертає в сучасність одну з ключових постатей українських визвольних змагань. Разом відновлюємо історичну справедливість і творимо нову національну ідентичність", - розповіли організатори проєкту.

Подати заявку можна до 9 квітня 2026 року за посиланням.

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історія (1052) конкурс (1325) література (102)
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Топ коментарі
+5
Вибачаюся: а ти вірші Василя Вишиваного, хоч в руках, тримав? А твори Міхновського - поляка? А твори Донцова - росіянина? Ти ще скажи, що Шептицький - "потурнак", бо походив з українсько-польської сім'ї... Обпаскудь ім'я Лейби-Іцика Добровського, кулеметника УПА...
Цей ГабсБУРГЕР" помер в концтаборі ГУЛагу, не зрікшись своїх поглядів ОУН.
Перед тим, як писать подібне, хоч встанови відмості про людину, про яку пишеш...
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21.03.2026 06:45 Відповісти
+4
Хамовиті коментатори на Цензорі - яскрава ілюстрація, як Україні не вистачає, що вона в свій час не мала власного короля та аристократії.
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21.03.2026 00:50 Відповісти
+2
ТО ВЖЕ З ПЛІСНЯВОЙ !) НАПИШІТЬ ВІД ЧОРНОБИЛЯ, РЕВОЛЮЦІЇ НА ГРАНИТІ Й БАНДИТЬСЬКІ 90-і, ПОМАРАНЧЕВУ РЕВОЛЮЦІЮ, РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ Й ПОВНИМ ОБВАЛОМ ГРИВНІ Й ПРО НАСТУП Й ВІЙНУ ВСЮ ПРАВДУ !!! Й ВСІ ПРІЗВИЩА З КООРДИНАТАМИ ТИХ ХТО БУВ ПРИ ВЛАДІ Й БІЗНЕСІ В ЦІ РОКИ Й ЇХ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ !!! ТА ВІДПРАВТЕ ЦЕ ВСЕ В ГААГУ ЯК ПОЗОВ ВІД РОДИЧІВ АРМІЇ УНР !!!
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21.03.2026 00:01 Відповісти

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