Міждисциплінарний проєкт "Вишиваний. Король України" шукає авторів для нової збірки есеїв про Вільгельма фон Габсбурґа-Лотаринзького - полковника легіону Українських січових стрільців та Армії УНР.

Про це йдеться у повідомленні проєкту в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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До проєкту вже долучилися Тарас Прохасько, Катерина Калитко та Лариса Денисенко.

"Ми шукаємо різні голоси - зі Сходу і Заходу, молодих і досвідчених, чоловічі та жіночі перспективи. Теми - від родинних драм Габсбурґів до військових і духовних вимірів епохи; вітаємо й нестандартні ракурси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збірка есеїв стане наступним кроком у розвитку проєкту, який почався з лібрето Сергія Жадана і продовжився постановкою опери у Харкові, а сьогодні присутній у книжках, міжнародних показах та культурних подіях в Україні та Європі.

Постать Вільгельма фон Габсбурґа-Лотаринзького - Василя Вишиваного дозволяє по-новому подивитися на українську історію як частину європейського контексту.

"Саме тому нам важливо зібрати різні голоси і різні підходи — щоб ця історія прозвучала багатовимірно. Це можливість долучитися до спільної роботи над текстом, який повертає в сучасність одну з ключових постатей українських визвольних змагань. Разом відновлюємо історичну справедливість і творимо нову національну ідентичність", - розповіли організатори проєкту.

Подати заявку можна до 9 квітня 2026 року за посиланням.

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