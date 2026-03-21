Враг атаковал КАБами Изюмскую громаду: есть пострадавшие, обесточенные и поврежденные дома
Российские оккупанты обстреляли из КАБ Изюмскую громаду Харьковской области. Есть пострадавшие.
Об этом сообщила Изюмская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Есть попадания КАБ в районе Верхнего Селища. Есть отключение электричества, повреждения частных жилых домов, есть пострадавшие. Последствия устанавливаются", — говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль