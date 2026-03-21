Ворог атакував КАБами Ізюмську громаду: є постраждалі, знеструмлені та пошкоджені будинки
Російські окупанти атакували КАБами Ізюмську громаду Харківської області. Є постраждалі.
Про це повідомила Ізюмська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Є влучання КАБ в районі Верхнього Селища. Є знеструмлення, пошкодження приватних житлових будинків, є постраждалі. Наслідки встановлюються", - сказано в повідомленні.
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