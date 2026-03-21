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Новини Обстріли Харківщини
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Ворог атакував КАБами Ізюмську громаду: є постраждалі, знеструмлені та пошкоджені будинки

Удар КАБами по Ізюмській громаді: постраждали люди, зникло світло

Російські окупанти атакували КАБами Ізюмську громаду Харківської області. Є постраждалі.

Про це повідомила Ізюмська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Є влучання КАБ в районі Верхнього Селища. Є знеструмлення, пошкодження приватних житлових будинків, є постраждалі. Наслідки встановлюються", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Доба на Харківщині: удари по Харкову та семи населених пунктах, є постраждала. ФОТО

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атака (1705) КАБ (557) Харківська область (2893) Ізюмський район (239)
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